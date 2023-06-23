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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر.. صور

فيات تيبو موديل 2023
فيات تيبو موديل 2023

تكتسب السيارة فيات تيبو موديل 2023 شهرة كبيرة داخل السوق المحلي، وخاصة بعد حركة الزيادات السعرية الأخيرة، والتي جعلتها تقدم بسعر رسمي يبدأ من 825 ألف جنيه، وخروجها من بين طرازات الفئة الاقتصادية التي كانت تنتمي لها سابقًا.

فيات تيبو موديل 2023

وتقدم السيارة فيات تيبو الشهيرة عبر 5 فئات، وتتنوع نسبة إلى التجهيزات الداخلية، أو التصميم الهيكلي، حيث يتم طرحها داخل السوق المصري من خلال نوعين من التصميمات "السيدان" و "الهاتشباك".

فيات تيبو موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لجميع فئات السيارة فيات تيبو في مصر وأبرز مواصفاتها الفنية.

 

  • تضم السيارة فيات تيبو موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.
  • نوع الجر "أمامي".
  • محرك 1600 سي سي بقوة 110 حصانا و 152 نيوتن/متر.
  • ناقل سرعات "سداسي" النقلات أوتوماتيكي الحركة.
فيات تيبو موديل 2023
  • زمن التسارع : من وضع النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية.
  • السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 192 كم/س.
  • تستهلك فيات تيبو موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر/100 كم.
فيات تيبو موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى أوتوماتيك ENTRY GRADE "سيدان" موديل 2023 سعة 1600 سي سي بسعر 825 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك MIDE GRADE "سيدان" موديل 2023 سعة 1600 سي سي بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك ENTRY GRADE "هاتشباك" موديل 2023 سعة 1600 سي سي بسعر 910 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك HIGHLINE "سيدان" موديل 2023 سعة 1600 سي سي بسعر 950 ألف جنيه.

الفئة الخامسة أوتوماتيك HIGHLINE "هاتشباك" موديل 2023 سعة 1600 سي سي بسعر 975 ألف جنيه.

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