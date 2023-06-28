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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة سيدان من إم جى في مصر

السيارة إم جي 5 موديل
السيارة إم جي 5 موديل 2022

تعتبر شركة ام جى من أشهر العلامات الصينية داخل السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة ، بسبب طرحها العديد من فئات طرازاتها كالسيارات السيدان والـ SUV المميزة .

السيارة إم جي 5 موديل 2022

وتضم تشكيلة ام جى فى مصر عدد من السيارات السيدان الشهيرة ، ولكن تاتى السيارة ام جى 5 ، كارخص سيارة للعلامة التجارية محليا .

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ومن المعروف ان السيارة إم جي 5 موديل 2022  ، تاتى بمحرك قوي وقيادة ديناميكية، حيث يتوفر محرك بسعة 1.5 لتر و ينتج قوة تصل إلى 120 حصان، مع ناقل حركة يدوي أو أوتوماتيكي بست سرعات.

السيارة إم جي 5 موديل 2022

و توفر السيارة إم جي 5 موديل 2022 ، بمساحة داخلية واسعة ومريحة للركاب، بالإضافة إلى مقاعد مصممة بتقنية الدعم المخصص، مع مساحة رأس وأرجل كافية لحجم السيارة.

السيارة إم جي 5 موديل 2022

و تاتى السيارة إم جي 5 موديل 2022، نظام الملتيميديا في السيارة بشاشة تعمل باللمس بحجم 8 بوصة، مع خيارات مثل مدخل AUX، USB، بلوتوث، وكاميرا خلفية.

 

تتميز سيارة إم جي 5 موديل 2022 بمجموعة من الأنظمة الأمنية المتطورة مثل نظام المكابح المانعة للانزلاق، نظام تحديد موقع السيارة، ونظام الاستشعار عن الاصطدام الأمامي والخلفي.

السيارة إم جي 5 موديل 2022

اما عن اسعار السيارة ام جى 5 داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعر 649,990 جنيه    

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 689,990 جنيه     

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعر 719,990 جنيه

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