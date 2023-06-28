سعرها مفاجأة.. كهربا يظهر بسيارة جديدة فى عيد الأضحى بـ تعليق مثير

نشر نجم النادى الأهلى كهربا ، صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام فى اول ايام عيد الاضحى ، بسيارة رياضية فارهة جديدة، وعلق قائلا :" العيد احلى فى حوارى مصر القديمة ".

كهربا

وعلى الفور تساءل الجميع عن السيارة الرياضية الفارهة التى بصحبة كهربا وما سعرها الحالى فى مصر ومواصفاتها الخارقة، واتضح ان السيارة الجديدة لنجم كرة القدم تأتى من نوع بورش من طراز 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 الرياضية .

ومن المعروف ان السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021، تاتى بمحرك مسطح 6 سلندر شفط طبيعي ، يعمل كسداسي الأسطوانات بسعة 4.0 لتر وسحب طبيعي بقوة 394 حصان و 309 رطل قدم من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة يدوي من ست سرعات كمعيار قياسي.

بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021

وتتسارع السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 من نقطة السكون الى 60 ميل في الساعة (100 كم في الساعة) في أقل من 4.3 ثانية.

بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021

كما تضم السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 وضعيات كثيرة للحركة من بينها Sport Seats Plus ، و Sport Chrono Package ، و Sport Exhaust System، و PASM Sport .

بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021

وتاتى السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 ، بجنوط 20 بوصة مطلية بالساتان الأسود، تأتي قياسية مع التحكم التلقائي في المناخ ، و مقاعد أمامية مدفأة ومرايا التعتيم التلقائي مع مستشعر المطر للعام الجديد، و متوافقة مع ابل كاربلاي Apple CarPlay، و مصابيح الأمامية ثنائية الزينون مع نظام الإضاءة الديناميكي .

بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021

اما عن سعر السيارة السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 ، فتصل الى 89 الف دولار ، اى ما يقارب 3 ملايين جنيه ، لكون اخر سعر رسمى للسيارة فى مصر لدى الوكيل هو لموديل 2020 فقط .