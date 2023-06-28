عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعرها مفاجأة.. كهربا يظهر بسيارة جديدة فى عيد الأضحى بـ تعليق مثير

كهربا
كهربا

نشر نجم النادى الأهلى كهربا ، صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام فى اول ايام عيد الاضحى ، بسيارة رياضية فارهة جديدة، وعلق قائلا :" العيد احلى فى حوارى مصر القديمة ".

كهربا

وعلى الفور تساءل الجميع عن السيارة الرياضية الفارهة التى بصحبة كهربا وما سعرها الحالى فى مصر ومواصفاتها الخارقة، واتضح ان السيارة الجديدة لنجم كرة القدم تأتى من نوع بورش من طراز 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 الرياضية .

txt

لأول مرة بالسعودية.. استخدام «الدرون» في فحص وتقييم الطرق

txt

مزاد جديد لـ جمارك مطار القاهرة في يوليو .. تفاصيل

ومن المعروف ان السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021، تاتى بمحرك مسطح 6 سلندر شفط طبيعي ، يعمل كسداسي الأسطوانات بسعة 4.0 لتر وسحب طبيعي بقوة 394 حصان و 309 رطل قدم من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة يدوي من ست سرعات كمعيار قياسي.

بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021

وتتسارع السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 من نقطة السكون الى 60 ميل في الساعة (100 كم في الساعة) في أقل من 4.3 ثانية. 

بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021

كما تضم السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021  وضعيات كثيرة للحركة من بينها Sport Seats Plus ، و Sport Chrono Package ، و Sport Exhaust System، و PASM Sport .

بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021

وتاتى السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 ، بجنوط 20 بوصة مطلية بالساتان الأسود، تأتي قياسية مع التحكم التلقائي في المناخ ، و مقاعد أمامية مدفأة ومرايا التعتيم التلقائي مع مستشعر المطر للعام الجديد، و متوافقة مع ابل كاربلاي  Apple CarPlay، و مصابيح الأمامية ثنائية الزينون مع نظام الإضاءة الديناميكي .

بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021

اما عن سعر السيارة السيارة بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 ، فتصل الى 89 الف دولار ، اى ما يقارب 3 ملايين جنيه ، لكون اخر سعر رسمى للسيارة فى مصر لدى الوكيل هو لموديل 2020 فقط .

أول أيام عيد الأضحى كهربا بورش 718 بوكستر جي تي أس موديل 2021 بورش 718 بوكستر بوكستر جي تي أس بورش 718 نجم الأهلي النادي الأهلي سيارة كهربا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

10 وفيات .. تطوّر في انهيار عقار الإسكندرية

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات | تحذير للسائقين.. بلاش تأكل لحمة وأنت مسافر.. مزاد جديد لـ جمارك مطار القاهرة في يوليو

هيونداي توسان الجيل الجديد.. سعر ومواصفات

أرخص مرسيدس فى مصر .. اعرف بكام

اعرف بكام .. كيا سبورتاج 2023 في السوق المصري

لدعم القوة الخارقة .. فولكس واجن تطور منصة جديدة للسيارات الكهربائية

بالسعر والمواصفات .. قائمة فولفو 2023 في مصر

تحذير لسائقي السيارات.. بلاش تاكل لحمة وأنت مسافر

سعر ومواصفات سيات إبيزا في مصر .. تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم صلاة العيد الكبير في البيت والمسجد.. 33 حقيقة لا يعرفها كثيرون

انفراجة كبيرة.. واشنطن تعلن عن زيارات مرتقبة بين الصين وأمريكا

أمم إفريقيا .. ابراهيم عادل يحرز هدف الأولمبي الأول فى شباك مالي

سعرها مفاجأة.. كهربا يظهر بسيارة جديدة فى عيد الأضحى بـ تعليق مثير

زلة جديدة.. بايدن: بوتين يخسر الحرب في العراق |فيديو

دنّس صفحاته .. سويدي متطرف يحرق المصحف خارج مسجد ستوكهولم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل أزمات الدراويش يتواصل| المحكمة الدولية تصدر قرارا عاجلا ضد الإسماعيلي

لماذا يجب عليكِ وضع عملة معدنية فى الفريزر؟.. اعرفي السبب

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

فيديو

شذى حسون تطرح كليب أغنيتها على ما أظن.. فيديو

بعد أزمة لوسي | محمد رياض يكشف حقيقة إيذائه بسبب الجن هايم

مرض خطير ينتشر في أيام العيد .. تحذير مهم من جمال شعبان

نسمع بعض| أحمد إبراهيم : اختيار عمرو دياب لمزيكتي أهم جايزة ليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ