تحذير لسائقي السيارات.. بلاش تاكل لحمة وأنت مسافر

تزداد فترات الاعياد نسب السفر بين المدن وبعضها لقضاء اوقات سعيدة او زيارة الاقارب ، ومع دخول عيد الاضحى المبارك ، يستعد العديد من الاشخاص للاستمتاع بهذه الجولات على الطريق .

تناول اللحوم

ومن المعروف ان عيد الاضحى المبارك ، تزداد فيه تناول اللحوم الحمراء والاضاحى ، لذلك ينصح الاطباء بالاعتدال فى اكلها ، وعدم الافراط فى تناولها .

وهناك خطاء يقع فيه اغلب السائقين ، فبعد تناول الطعام وكميات كبيرة من اللحوم ، يقوم بالتحرك بسياراته ، وهذا من الممكن ان يسبب له اضرار كبيرة .

فاثبتت العديد من التقارير ان الافراط في تناول اللحوم الحمراء يسبب العديد من الأضرار الصحية، كما ذكر موقع "bustle".

1- الجفاف:

وجدت دراسة واحدة من جامعة كونيتيكت أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يمكن أن يتسبب في إنتاج الكلى لبول أكثر تركيزًا، ما يسبب الجفاف، ويمكن أن يؤثر هذا على كلا من مستويات الطاقة لديك وبشرتك وزيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام وحتى تقلصات العضلات.

2- الإمساك:

تناول الكثير من اللحوم بدلاً من الكربوهيدرات يمكن أن يؤدي إلى الإمساك، وذلك لأن اللحوم لا توفر الألياف، وللتخفيف من أي إمساك، قلل من تناولها وزد من تناول الكربوهيدرات المعقدة وكذلك الفواكه والخضروات.

الإعياء أثناء القيادة

3- الصداع:

زيادة تناول اللحوم يمكن أن تسبب الصداع، لأن الإفراط في تناولها يمكن أن يسبب الجفاف، لذلك يمكن أن يؤدي ذلك إلى الصداع وضعف الوظيفة العقلية.

وهذه الثلاث اعراض من الممكن ان تتسبب فى عدم تركيز قائد السيارة فى الطريق ، مما يؤدى الى وقوع حوادث والتعرض للاصابة .