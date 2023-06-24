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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة أقل من 50 ألف جنيه في مصر

٥ سيارات مستعملة
٥ سيارات مستعملة أقل من 50 ألف جنيه في مصر

تشهد الأسواق العالمية للسيارات حالة من النقص في الموديلات الحديثة التي تصل إلى بلادهم ، نتيجة استمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف تصنيع المركبات .

ويعد سوق السيارات المحلى المصرى ، أحد هذه الأسواق التى تعانى من نفس الأزمة ، والتى أدت لزيادة أسعار مستمرة بداخله لتصبح الأسعار مبالغ فيها .

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ويبحث الكثير من الراغبين فى شراء سيارة، في ظل هذا الوضع، عن أرخص سيارات متواجدة داخل السوق المحلى المصرى، وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار 5 سيارات مستعملة بمتوسط 50 ألف جنيه .

1- فيات 128 

فيات 128 

تعتمد السيارة فيات 128 موديل 2001 ، على محرك سعة 1100 سي سي، 4 سلندر، 4 اسطوانات، بقوة 55 حصان، متصل بناقل حركة يدوي من 4 سرعات، وهي موفرة فى الوقود بفعل المحرك الصغير وقابليتها لاستخدام “بنزين 80”.

وعن سعر السيارة فيات 128 موديل 2001 ، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 45 الف جنيه .

 

2- فيات ريتمو   

فيات ريتمو   

تعتمد السيارة فيات ريتمو موديل 1983 على محرك 1100 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يضخ قوة اجمالية بلغت 61 حصانا عند 5800 لفة في الدقيقة، مع 81 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى وجود ناقل حركة يدوي "مانيوال" مكون من 4 سرعات بتقنية الدفع الامامي.

كما تأتي ريتمو بمحركات اخرى اشهرها سعة 1300 سي سي، مع قوة قدرها 66 حصانا، و 98 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 76 حصانا.

وعن سعر السيارة فيات ريتمو موديل 1983 ، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 45 الف جنيه .

 

3- فورد فيستا 

فورد فيستا 

تاتى السيارة فورد فيستا موديل 1996، بمحرك 1300 سي سي ، وناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك CVT. وبلغ طول السيارة 3.828 متر وعرضها 1.634 متر وارتفاعها 1.320 متر قاعدة العجلات 2.446 متر والوزن الاجمالي 1.465 كجم. 

وعن سعر السيارة فورد فيستا موديل 1996، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 50 ألف جنيه .

 

4- لادا 2107 

فورد فيستا 

تأتى لادا 2107 موديل 2003 بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة 78 حصان وعزم اقصي للدوران 120 نيوتن / متر ، وناقل حركة يدوي من 5 سرعات، وتستهلك 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

وعن سعر السيارة لادا 2107 موديل 2003 ، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 50 الف جنيه .

 

5- فيات شاهين 

فيات شاهين

تتوفر السيارة فيات شاهين موديل 2002 في السوق المصري بفئتين، هما S و SL ، وتتوفر فئة Sبمحرك 1400 سى سى، وتم توقف إنتاج هذه الفئة من السيارة، أما فئة SLفيتوفر منها نوعان، النوع الاول بمحرك 1400 سى سى ، والثاني بمحرك 1600 سى سى، وكلاهما تجميع مصرى، وتعتمد السيارة على ناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات.

وعن سعر السيارة فيات شاهين موديل 2002 ، فيبلغ متوسط سعرها داخل سوق السيارات المستعملة 50 ألف جنيه .

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