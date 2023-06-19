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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2023

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2023

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيري في مصر عن زيادات أسعار طراز تيجو 7 موديل 2023 خلال بداية شهر يونيو الحالي .

شيري تيجو 7 موديل 2023

أوضح وكيل شيري ، أن السيارة تيجو 7 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV  داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 65 ألف جنيه .

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أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023 الجديدة

وتستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، قوتها من محرك محرك سعة 1500 سي سي تيربو، يخرج قوة 145 حصان ، وتنتج عزم أقصي للدوران 210 نيوتن/متر، وبها عبلة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتستهلك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ،  يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتأت المقصورة الداخلية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، بشاشة تعمل باللمس مقاس 9 بوصة، تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق .

شيري تيجو 7 موديل 2023

كما تأتي بـ 4 وسائد هوائية، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا  EBD، ونظام الفرامل المساعدة BA ، ونظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، ونظام التحذير من الاصطدام ، وكاميرا خلفية .

شيري تيجو 7 موديل 2023

اما عن أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 :

-  فئة BASE LINE بسعر 705 آلاف جنيه بدلاً من 670 ألف جنيه بزيادة 65 ألف جنيه.

-  فئة HIGH LINE بسعر 765 ألف جنيه بدلاً من 730 ألف جنيه بزيادة 65 ألف جنيه.

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