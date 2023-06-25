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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد انتقاله للسعودية .. تعرف على سيارة كريم بنزيمة الجديدة وسعرها الخرافي

كريم بنزيما
كريم بنزيما

انتقل النجم العالمى لاعب كرة القدم الفرنسي كريم بنزيما الى الدورى السعودى ، بعد انضمامه الى صفوف نادي اتحاد جدة ، فى صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

كريم بنزيما 

ووقع كريم بنزيما على عقد يربطه مع اتحاد جدة السعودي حتى 2026،على أن يتقاضى راتبًا يُقدر بـ 200 مليون يورو سنويًا ، وعلى الفور اصبح الدورى السعودى محط انظار الملايين حول العالم ، ولوجود أيضا النجم الاسبانى كريستيانو رونالدو .

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فور انتقال اللاعب الفرنسيى كريم بنزيما ، تسائل الجميع عن نوع سيارته الجديدة ، وبالاخص لانه معروف بضمه لاسطول كبير من السيارات الفاخرة والرياضية ، ولكن هل سيمتلك سيارة SUV تلائم الطبيعة الصحراوية لمملكة العربية السعودية .

كريم بنزيما 

فى حقيقة الامر فضل النجم بنزيما الاستمرار فى امتلاك السيارات الرياضية الخارقة ، واشاد فور انتقاله لجدة بالسيارة القوية بتوقيع علامة BMW الألمانية ، وهى BMW M5 السيدان الرياضية .

كريم بنزيما 

ومن المعروف عن أداء محرك BMW M5 ، خاصة بعد تعليق كريم بنزيمة على صورته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإشادته بقوة المحرك، حيث تستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين “M TwinPower Turbo” مكوناً من 8 أسطوانات، والذي يُعد أحد أقوى المحركات التي طوّرتها BMW M على الإطلاق في سيارة من سياراتها التي دخلت خط الإنتاج.

 BMW M5 

وجاء محرك BMW M5 Competition يبلغ سعة  4.4 لتر، فيما تبلغ قوة المحرك 625 حصاناً، مع عزم 750 نيوتن.متر من الدوران، مما يساعد السيارة الألمانية على التسارع من نقطة الثبات إلى 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية قدرها 3.3 ثانية فقط.

 BMW M5 

اما عن سعر السيارة BMW M5 Competition ، داخل المملكة العربية السعودية 648 الف ريال سعودى اى ما يقارب 5 ملايين و340 الف جنيه مصرى .

 BMW M5 

ومن المعروف ان الفرنسي كريم بنزيما يتمتع بامتلاكه اسطول مميز من ابرز السيارات التي يمتلكها لاعب كرة قدم ، فكانت السيارة اودي RS6، الرئيسية لديه و يقودها بشكل يومي أثناء الذهاب الى تدريبات ريال مدريد فى السابق، وتبلغ قوتها 600 حصان، ويقدر سعرها بـ 140 ألف يورو تقريباً، وتصل سرعتها إلى 300 كم/ساعة، وتستغرق زمن 3.6 ثانية فقط للتسارع من 0 حتى 100 كم/ساعة، وتم الحصول عليها من قبل النادي الملكي في عقد الرعاية .

 

بالإضافة الى السيارة بوجاتي فيرون بور سانج النادرة التي تعتبر واحدة من ضمن 5 سيارات فقط في العالم ويبلغ سعرها مليون يورو.

 

كما يضم اسطول سيارات بنزيما سيارة بوجاتي تشيرون سوبر سبورت الخارقة ، التى تاتى بمحرك W16 رباعي الشاحن توربيني سعة 8.0 لتر يولد قوة 1،180 حصانًا وعزم دوران يبلغ 1180 رطل قدم (1600 نيوتن متر)، تقوم بوجاتي ببناء 60 نموذجًا فقط من طراز تشيرون سوبر سبورت و 30 نموذجًا لطراز تشيرون سوبر سبورت 300 ويبلغ سعرها 3.6 مليون يورو.

كريم بنزيما 

ويمتلك بنزيما في أسطول سياراته مرسيدس SLR، ومرسيدس G65 AMG، و ماكلارين، وأودي بأنواعها الثلاثة RS 4، وRS 6، وRS Q8، وتحمل سياراته اختصارا لاسمه "KB9"، على غرار العلامة التجارية لزميله السابق كريستيانو رونالدو "CR7".

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