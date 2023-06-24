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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رولز رويس سبيكتر أول سيارة كهربائية من العلامة البريطانية.. تفاصيل

رولز رويس سبيكتر
رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024

طرحت العلامة البريطانية رولزرويس الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، لأول مرة فى مارس الماضى، أول سيارة كهربائية بالكامل في تاريخها، والتى تسمى رولز رويس سبيكتر، وهى من فئة الكوبيه الفاخرة.

رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024

واحتضنت مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية حفل تدشين النسخة الوحيدة  للسيارة رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024، والتى تأتى كتحفة فنية وإضافة فاخرة بعالم السيارات والمركبات الكهربائية.

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وظهرت السيارة رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024، بشبك أمامي عريض، مع إضاءة بشكل ناعم بـ 22 مصباح LED، ومصابيح مستطيلة منفصلة وفتحة تهوية حقيقة، بالإضافة إلى مصابيح خلفية عالية الدقة بتقنية  LED، وشعار الشركة التاريخي ولكن مع إعادة تصميم، حيث يبلغ ارتفاعه 3.3 بوصة، مقارنة بالتصميم السابق بارتفاع 3.9 بوصة، وتستند السيارة على جنوط عجلات من الألومنيوم مقاس 23 بوصة، مع شارة رولز رويس الشهيرة RR على العجلات، والأبواب الخارجية تفتح لجهة الخلف.

رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024

أما المقصورة الداخلية للسيارة رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024، فتأتى بـ 4 مقاعد من الجلد الناعم بتطريزات العلامة الفاخرة، وعجلة القيادة قيادة بكسوة من الجلد الفاخر، مع بطانة أبواب نجوم الليل، والتي تضم 4,796 نجمة مضيئة إلى جانب الأسطح المُضيئة الاستثنائية التي تم تجهيزها في المقصورة، وألواح خشبية فاخرة، ونظام معلومات وترفيه جديد.

رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024

تعتمد السيارة رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024، على محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية قدرها 590 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 900 نيوتن متر، مع مدى صافي 418 كيلو متر لكل شحنة، فيما تسارع السيارة من 0 – 96 كم /ساعة خلال 4.4 ثانية.

رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024

وتضم السيارة رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024، لأول مرة مجموعة من الأقراص الرقمية بالكامل المصممة حسب الطلب، وهي عبارة عن عرض مذهل للحرفيّة التكنولوجية للعلامة والذي يدل على الهوية الرقمية للسيارة الكهربائية الجديدة فضلًا عن كفاءة التصميم التي لا مثيل لها.

رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024

كما يمكن لملاك السيارة رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024، اختيار الألوان الشخصية المتكاملة بناءً على رغبتهم، من أجل تحديث المنظر من مقعد السائق.

رولز رويس سبيكتر الكهربائية موديل 2024
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