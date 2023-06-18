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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أغلى سيارة فى مصر .. اعرف بكام

السيارة BMW 8 SERIES موديل
السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023

يضم السوق المصرى للسيارات ، العديد من الطرازات الفارهة والمرتفعة فى السعر بشكل كبير ، ولكن عندما نتحدث عن أغلى سيارة فى مصر ، الجميع لا يتوقع بأنها ستكون السيارة الاشهر على الاطلاق من العلامة الالمانية مرسيدس مايباخ .

السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023

ولكن بسبب الارتفاعات المتتالية فى الاسعار خلال هذه الفترة ، تغيرت معاه قائمة اغلى سيارات فى مصر ، وتصدرتها السيارة المنافسة للمايباخ وهى للمنافس الالمانى ايضا بى ام دبليو .

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أسعار شيري تيجو 3 موديل 2023 الجديدة

وبعد تغيرات الاسعار حصلت السيارة بى ام دبليو السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 ، على لقب اغلى سيارة فى مصر ، وخلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيلها : 

السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023

تاتى السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023، بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 4400 سي سي تيربو يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 530 حصانا، وعزم اقصى للدوران 750 نيوتن/متر ، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات ذات دفع رباعى .

السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023

وتنطلق السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 280 كيلومتر في الساعة.

السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023

وتظهر السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 بتصميم ثنائي الابواب، مع جنوط رياضية ذات مظهر هندسي مميز باللون الفضي، بالاضافة إلى مصابيح أمامية عدوانية المظهر، إلى جانب شبكة امامية تنقسم إلى قطاعين مع فتحات هوائية طولية، وحساسات حركة أمامية وخلفية.

السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023

اما عن اسعار السيارة BMW 8 SERIES موديل 2023 :

- أوتوماتيك  / GC LCI 2023 بسعر 8,400,000 جنيه.        

- أوتوماتيك  / CONVERTIBLE LCI 2023 بسعر 8,650,000 جنيه . 

- أوتوماتيك  / M8 2023 بسعر 11,520,000 جنيه .        

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