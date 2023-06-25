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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بكام دلوقتي .. أسعار هيونداي إلنترا إتش دي 2024

هيونداي إلنترا HD
هيونداي إلنترا HD موديل 2024

طرح الوكيل المحلى للعلامة التجارية هيونداي في مصر موديل 2024 الجديد من السيارة طراز النترا HD خلال بداية شهر يونيو الحالى .

هيونداي إلنترا HD موديل 2024 

 وتعتبر السيارة النترا HD موديل 2024 ، ضمن فئة السيارات السيدان داخل السوق المحلى .

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وتاتى السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 ، بنفس مواصفات الموديل السابق ، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، يضخ قوة تصل الى 121 حصانا، ومدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي رباعي النقلات دفع امامي، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر.

هيونداي إلنترا HD موديل 2024 

تتوفر السيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بمصابيح ضباب أمامية، ووسائد هوائية، ومرايا جانبية كهربائية، ونظام حماية ضد السرقة، ونظام مكابح ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وAUX، وUSB.

هيونداي إلنترا HD موديل 2024 

وتعتمد السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 على جنط يصل إلى 16 بوصة، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4505 مم، و1541 مم للعرض، بينما تتسع مساحة التخزين الخلفية الخاصة بالسيارة إلى 402 لتر.

هيونداي إلنترا HD موديل 2024 

وتضم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 جنوط تصل إلى 16 بوصة، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وزجاج كهربائي للابواب، مع نظام صوتي ترفهي، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، بالاضافة إلى قفل مركزي، بالاضافة إلى مكيف للهواء، ومكابح ABS و EBD.

هيونداي إلنترا HD موديل 2024 

اما عن اسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 :

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2022 بسعر 417,000 جنيه     

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 427,000 جنيه          

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2022 بسعر 437,000 جنيه          

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2023 بسعر 580,000 جنيه     

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 590,000 جنيه          

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2023 بسعر 605,000 جنيه          

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2023 بسعر 615,000 جنيه    

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعر 615,000 جنيه     

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 625,000 جنيه          

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعر 640,000 جنيه          

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعر 650,000 جنيه    

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