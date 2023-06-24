زيادة جديدة بأسعار سيارة إيجل برو.. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية DFSK في مصر عن زيادات أسعار طراز إيجل برو موديل 2022 خلال شهر يوليو الحالى .
أوضح وكيل DFSK، أن السيارة إيجل برو موديل 2022، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV داخل السوق المحلى، وتم زيادة سعرها 105 آلاف جنيه .
وتستمد السيارة ايجل برو موديل 2022 قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.
و تصل السرعة القصوى للسيارة ايجل برو موديل 2022 إلى 180 كم/ساعة ، و تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية .
وتأتى السيارة ايجل برو موديل 2022، بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS،وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال .
كما تضم السيارة ايجل برو موديل 2022، مقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، وباقة من تجهيزات الحماية تشمل منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح عالية الأداء، ونظام صوتي وترفيهي، مع كاميرات 360 درجة، وحساسات ركن، وعدادات رياضية .
كما ارتفع سعر إيجل برو موديلات 2022 كالتالي :
- فئة فرش أسود زادت من ٩٩٥ الف جنيه الي مليون و١٠٠ ألف جنيه
- فئة فرش أحمر زادت من ٩٩٥ ألف الي مليون و١٠٠ ألف جنيه