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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة جديدة بأسعار سيارة إيجل برو.. تفاصيل

ايجل برو موديل 2022
ايجل برو موديل 2022

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية DFSK في مصر عن زيادات أسعار طراز إيجل برو موديل 2022 خلال شهر يوليو الحالى .

ايجل برو موديل 2022

أوضح وكيل DFSK، أن السيارة إيجل برو موديل 2022، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV داخل السوق المحلى، وتم زيادة سعرها 105 آلاف جنيه .

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وتستمد السيارة ايجل برو موديل 2022 قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 165 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر، وتنتقل السرعة إلى العجلات عن طريق ناقل حركة CVT أوتوماتيكي الأداء.

ايجل برو موديل 2022

و تصل السرعة القصوى للسيارة ايجل برو موديل 2022  إلى 180 كم/ساعة ، و تتسارع من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية .

 

وتأتى السيارة ايجل برو موديل 2022، بشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة ، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية 18 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وزجاج حراري خلفي، ونظام ملاحي GPS،وكاميرا خلفية، وإمكانية تثبيت كراسي للأطفال .

 

كما تضم السيارة ايجل برو موديل 2022، مقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف كهربائية، و زر تفعيل وإيقاف المحرك، وباقة من تجهيزات الحماية تشمل منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح عالية الأداء، ونظام صوتي وترفيهي، مع كاميرات 360 درجة، وحساسات ركن، وعدادات رياضية .

ايجل برو موديل 2022

كما ارتفع سعر إيجل برو موديلات 2022 كالتالي :

- فئة فرش أسود زادت من  ٩٩٥ الف جنيه الي مليون و١٠٠ ألف جنيه 

- فئة فرش أحمر زادت من ٩٩٥ ألف الي مليون و١٠٠ ألف جنيه 

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