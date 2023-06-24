نادي المليون.. أسعار 5 سيارات سيدان موديل 2023 بالسوق المصري

ارتفعت اسعار العديد من الطرازات المختلفة للسيارات داخل السوق المحلى المصرى ، بسبب استمرار نقص المعروض منها، نتيجة الأزمات المتتالية عالميا.

وتسببت الارتفاعات المتتالية في الأسعار بوجود سيارات داخل نادى المليون من فئة السيدان ، وبرغم ارتفاع اسعارها الا انها تتميز بكونها الأشهر والأكثر تداولا بين المواطنين فى السوق، لما تملكه من مقومات عديدة منها سهولة إعادة البيع وتوافر قطع غيارها، بالرغم من ارتفاع أسعارها سواء "زيرو" او مستعملة.

وخلال السطور التالية سنتعرف على 5 سيارات سيدان بالسوق المصرى بمتوسط سعر مليون جنيه.

1- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT .

وسعر السيارة داخل السوق المصرى كالتالي:

- مانيوال / ACTIVE 2023 بسعر 740,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2023 بسعر 775,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2023 بسعر 820,000 جنيه

- أوتوماتيك / سمارت 2023 بسعر 850,000 جنيه

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2023 بسعر 870,000 جنيه

- أوتوماتيك / GR 2023 بسعر 900,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELGANCE 2023 بسعر 934,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2023 بسعر 1,275,000 جنيه

2- فيات تيبو

فيات تيبو

تمتلك فيات تيبو موديل 2023 محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، وتعمل بالجر الأمامي.

تتسارع فيات تيبو موديل 2023 من 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في 11.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 192 كيلومتر في الساعة.

ويأتي سعر السيارة داخل السوق المصرى كالتالي :

- أوتوماتيك / ENTRY GRADE 2023 بسعر 825,000 جنيه

- أوتوماتيك / MIDE GRADE 2023 بسعر 910,000 جنيه

- أوتوماتيك / HB / ENTRY GRADE 2023 بسعر 910,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2023 بسعر 950,000 جنيه

- أوتوماتيك / HB / HIGHLINE 2023 بسعر 975,000 جنيه

3- رينو ميجان

رينو ميجان

تعمل السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، مع قوة إجمالية قدرها 115 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء CVT، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومترا/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وزودت السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك آخر سعة 1300 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات DSGمن 7 نقلات، بينما تستغرق مدة زمنية تقدر بـ 9.5 ثانية للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

اما سعر السيارة داخل السوق المصرى فهو :

- أوتوماتيك / VISION 2023 بسعر 865,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2023 بسعر 915,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2023 بسعر 995,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2023 بسعر 1,025,000 جنيه

- أوتوماتيك / INTENSE TURBO 2023 بسعر 1,045,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2023 بسعر 1,080,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE + TURBO 2023 بسعر 1,205,000 جنيه

4- فولكس فاجن باسات

فولكس فاجن باسات

تعتمد السيارة فولكس فاجن باسات 2023 على منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما دعمت بناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي تيربو، يضخ 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 150 حصانا.

وبهذه القدرات الفنية تستطيع فولكس فاجن باسات 2023 الوصول من النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 8.9 ثانية، مع امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 220 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

ويأتي سعر السيارة داخل السوق المصرى كالتالي:

- أوتوماتيك / COMFORTLINE 2023 بسعر 1,600,000 جنيه

5- سكودا اوكتافيا A8

سكودا اوكتافيا A8

تحتوي سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 على محرك تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة قدرها 150 حصانا، 4 سلندر، و 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات، وبهذه الإمكانيات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/س في 9 ثواني.

وتقدم السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بمحرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، رباعي الأسطوانات أيضا، بقوة 245 حصانا، مع 370 نيوتن/متر من عزم الدوران، وناقل سرعات سباعي النقلات "جر أمامي"، ويمكن للسيارة بفضل تلك القدرات الفنية الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات في مدة تستغرق 6.7 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / AMBITION 2022 بسعر 1,030,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2022 بسعر 1,150,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE PLUS 2022 بسعر 1,225,000 جنيه

- أوتوماتيك / AMBITION 2023 بسعر 1,350,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2023 بسعر 1,475,000 جنيه

- أوتوماتيك / RS 2022 بسعر 1,525,000 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE PLUS 2023 بسعر 1,550,000 جنيه

- أوتوماتيك / RS 2023 بسعر 1,850,000 جنيه