بعد الزيادات .. الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي 2023 في مصر

أعلن وكيل سيارات هيونداي فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لقائمة طرازاته كاملة، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة .

وأوضح وكيل هيونداي فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التى تشمل فئات السيدان والـSUV و الهتشباك ، والتى وصلت الى 9 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات هيونداي في مصر

1- هيونداي اكسنت RB

هيونداي اكسنت RB

وتستمد السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 ، قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

و تستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2022 بسعر 350,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 360,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2022 بسعر 367,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2022 بسعر 377,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2022 بسعر 387,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2023 بسعر 480,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 490,000 جنيه

- أوتوماتيك / TINTED GLASS 2024 بسعر 499,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2023 بسعر 505,000 جنيه

- أوتوماتيك / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 509,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2023 بسعر 520,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS TINTED GLASS 2024 بسعر 524,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2023 بسعر 530,000 جنيه

- أوتوماتيك / DAB ABS PLUS TINTED GLASS 2024 بسعر 539,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 2024 بسعر 549,000 جنيه

2- هيونداي I10

هيونداي I10

زودت السيارة هيونداي I10 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران 117 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي خماسي السرعات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 375,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 385,000 جنيه

3- هيونداي إلنترا اتش دى

هيونداي إلنترا اتش دى

تحصل سيارة هيونداي إلنترا اتش دى موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران يصل الي 165نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 121 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة من صفر وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 11.3 ثانية، وتستهلك 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 53 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 182 كم/ساعة .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2022 بسعر 417,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2022 بسعر 427,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2022 بسعر 437,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2023 بسعر 580,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2023 بسعر 590,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2023 بسعر 605,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2023 بسعر 615,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / TINTED GLASS 2024 بسعر 615,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / SR / TINTED GLASS 2024 بسعر 625,000 جنيه

- أوتوماتيك / GL / DAB / ABS / TINTED GLASS 2024 بسعر 640,000 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE TINTED GLASS 15 2024 بسعر 650,000 جنيه

4- هيونداي إلنترا سى ان 7

هيونداي إلنترا سى ان 7

تستمد سيارة هيونداي إلنترا CN السيدان الجديدة قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتنتج قوة حصانيه تصل الي 126 حصان، وتخرج سيارة هيونداي إلنترا CN عزم دوران يصل الي 155 نيوتن/متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022 بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022 بسعر 465,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعر 490,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعر 515,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART V2 2022 بسعر 535,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED / WHITE PACK 2022 بسعر 555,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 610,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM / WHITE PACK 2022 بسعر 615,000 جنيه

5- هيونداي كريتا اس يو 2

هيونداي كريتا اس يو 2

زودت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بتقنية الجر الامامي للعجلات.

وتتسارع السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.1 ثانية .

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART /TWO TONE 2022 بسعر 553,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعر 570,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS / TWO TONE 2022 بسعر 573,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعر 595,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODERN / TWO TONE 2022 بسعر 598,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 625,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED / TWO TONE 2022 بسعر 628,000 جنيه

6- هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد

هيونداي اكسنت HCI

تأتي السيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات يعمل بتقنية الجر الامامي للعجلات، متصل بمحرك 1400 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 99 حصانا، وعزم دوران 132 نيوتن/متر.

ويصل متوسط استهلاك السيارة هيونداي أكسنت HCI موديل 2022 من الوقود نحو 6.4 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة، ومن خلال القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 11.3 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022 بسعر 585,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022 بسعر 605,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022 بسعر 630,000 جنيه

7- هيونداي I20

هيونداي I20

تأتي السيارة هيونداي i20 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة اجمالية تبلغ 99 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، و تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 6 سرعات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 625,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعر 660,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 685,000 جنيه

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2022 بسعر 710,000 جنيه

8- هيونداي بايون

هيونداي بايون

تمتلك سيارة هيونداي بايون 2022 محرك 4 سلندر سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 100 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.4 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 680,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعر 735,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 780,000 جنيه

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2022 بسعر 815,000 جنيه

9- هيونداي توسان الجيل الجديد

هيونداي توسان الجيل الجديد

وتعتمد السيارة هيونداي توسان على محرك بقوة 180 حصانا، رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1600 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 265 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / SHADOW 2022 بسعر 1,040,000 جنيه

- أوتوماتيك / BLAZE 2022 بسعر 1,075,000 جنيه

- أوتوماتيك / REDINE 2022 بسعر 1,155,000 جنيه

- أوتوماتيك / NIGHT 2022 بسعر 1,265,000 جنيه

- أوتوماتيك / MID-NIGHT 2022 بسعر 1,275,000 جنيه

- أوتوماتيك / BLACK DIAMOND 2022 بسعر 1,355,000 جنيه

- أوتوماتيك / COLLECTOR 2022 بسعر 1,365,000 جنيه