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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعليمات جديدة للنقل السعودى خلال موسم الحج .. تفاصيل

الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل السعودى

اعلنت الهيئة العامة للنقل داخل المملكة العربية السعودية ، من خلال تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر ، التشديد على ضرورة إصدار ناقلي البضائع عبر الطرق البرية “وثيقة نقل إلكترونية”، بالتزامن مع موسم الحج 1444 هـ.

الهيئة العامة للنقل السعودى

واضافت الهيئة العامة للنقل السعودى ، فى بيان لها أن الوثيقة الإلكترونية تعد مستندًا يصدر بموجب عقد النقل، ويعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها، لتسليمها إلى المرسل إليه بالحالة ذاتها، مشيرةً إلى أنها تُطبَّق على وسطاء شحن البضائع، وجميع الناقلين في نشاط البضائع على الطرق البرية.

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واوضحت الهيئة العامة للنقل السعودى، أن أهداف الوثيقة الإلكترونية، هى تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على معلومات الشحنات وحالتها والتحقق منها إلكترونيًا، و رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل، بالاضافة إلى ضمان حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل، وتحسين بيئة الأعمال من خلال الترابط التقني مع الجهات المعنية.

وأشارت الهيئة العامة للنقل داخل المملكة العربية السعودية إلى أن الوثيقة الإلكترونية تحتوي على العديد من البيانات التفصيلية المهمة والخاصة بنقل البضائع، وهي كالتالي:

الهيئة العامة للنقل السعودى

1-  بيانات المرسل والمُرسل إليه.

2- معلومات الشحنة، وجدول المنقولات.

3- تفاصيل أجور النقل.

4- تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل.

5- بيانات المرخصين، والاطلاع الفوري على الوثائق.

6-  التحقُّق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًّا.

المملكة العربية السعودية موسم الحج لوثيقة الإلكترونية الهيئة العامة الهيئة العامة للنقل الوثيقة الإلكترونية

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