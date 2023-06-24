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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار رينو لوجان الجديدة.. اعرف بكام

رينو لوجان موديل
رينو لوجان موديل 2022

حصلت الشركة الفرنسية رينو ، على ثقة السوق المصرى منذ زمن بعيد ، بسبب ثقة قائدى السيارات بمركباتها ذات الطرازات المختلفة والحديثة تكنولوجيا ، بالاضافة الى اعتماديتها العالية وسعرها المتوسط مقارنة بالشركات الاخرى .

رينو لوجان موديل 2022

ويتوافر أحد الطرازات المميزة داخل تشكيلة الشركة الفرنسية رينو ، وهو لوجان الذى يعتبر اكثر السيارات مبيعا للشركة داخل السوق المحلى المصرى .

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ومن المعروف ان السيارة رينو لوجان ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة  105 حصان، ويبلغ العزم الأقصى للسيارة 128 نيوتن .متر عند 3000 لفة في الدقيقة، اقصى سرعة للسيارة 175 كيلومتر، سعة خزان الوقود 50 لتر، يبلع معدل استهلاك الوقود 6.3 لتر كل 100 كيلو متر.

رينو لوجان موديل 2022

وتظهر السيارة رينو لوجان ، بجنوط رياضية بقياس 15 بوصة، وبها مدخل USB/ AUX، يوجد نور بالشنطة الخلفية، بها إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة الشنطة الخلفية، وعجلة قيادة من الجلد يمكن تعديل ارتفاعها، الاتصال مع الهاتف من خلال البلوتوث ، و إضاءة نهارية مصابيح ضباب أمامية وخلفية ،مرايا كهربائية، يوجد بالسيارة إمكانية غلق وفتح الأبواب عن بعد، ويبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض 151 مم.

رينو لوجان موديل 2022

بالإضافة الى نظام الفرامل ABS مانعة الانزلاق، والتحكم الإلكتروني EBD، يوجد نظام ايموبليزر لمنع سرقة السيارة، يوجد بالسيارة النظام الذكي للمساعدة في الركن، يوجد خاصية التنبيه بإصدار صوت في حالة نسيان غلق السيارة، يوجد وسائد هوائية وللراكب الأمامي.

رينو لوجان موديل 2022

اما عن اسعار رينو لوجان : 

- أوتوماتيك بسعر 415,000 جنيه     

- أوتوماتيك E2 بسعر 425,000 جنيه     

- أوتوماتيك E3 بسعر 435,000 جنيه     

- أوتوماتيك بسعر 445,000 جنيه     

الشركة الفرنسية رينو رينو لوجان موديل 2022 رينو لوجان رينو لوجان لوجان موديل 2022

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