لأول مرة بالسعودية.. استخدام «الدرون» في فحص وتقييم الطرق

أعلنت المملكة العربية السعودية ، من خلال الهيئة العامة للطرق، خلال موسم الحج لعام 2023، عن الاستخدام الأول في المملكة لطائرات الدرون في فحص وتقييم شبكة الطرق بالمشاعر المقدسة في مكة المكرمة .

تقنية “الدرون”

وأوضحت الهيئة العامة للطرق بالمملكة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها تهدف من استخدام تقنية “الدرون” إلى التأكد من سلامة وجودة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة .

وأضافت الهيئة العامة للطرق ان استخدام تقنية “الدرون” لفحص العبارات والجسور بشكل آلي وسريع ودقيق، مبينةً أن هذه التقنية تعمل بشكل حراري لرصد الملاحظات على شبكة الطرق.

تقنية “الدرون”

وقامت الهيئة العامة للطرق بالمملكة العربية السعودية خلال موسم الحج هذا العام، بتسخير العديد من التقنيات المتطورة الحديثة، ومنها تقنيات ومعدات المسح والتقييم التي تبلغ 18 معدة حديثة .

وتابعت الهيئة ، ان استخدامها التقنيات المتطورة الحديثة لتهيئة وتطوير الطرق كما قامت الهيئة باستخدام تقنية الدرون التي تهدف لأتمتة أعمال المسح، ورفع الجودة، وتمكين اتخاذ القرار .