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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تضم الأرخص.. قائمة أسعار شانجان 2023 في مصر

شانجان
شانجان

أعلن وكيل سيارات شانجان فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لطرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة.

 

وأوضح وكيل شانجان فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التي تشمل فئات السيدان والـSUV، والتي وصلت الى 6 طرازات داخل السوق المحلى المصري للسيارات .

 

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات شانجان في مصر:

 

1- شانجان ألسفن

شانجان ألسفن

وتستمد السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، قوتها باكثر من محرك ، أولهما محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة قدرها 101 حصان ، وعزم أقصى للدوران 135 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال خاص بالفئة الأولى.

أما الفئات الأعلى فتستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 107 حصان وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات  أوتوماتيك .

اما عن أسعار السيارة : 

- مانيوال / L1 2022 بسعر 320,000 جنيه         

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 355,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 375,000 جنيه      

 

2- شانجان ايدو 

شانجان ايدو 

وتستمد السيارة شانجان ايدو موديل ٢٠٢٢ ، قوتها من خلال محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان ، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك .

اما عن اسعار السيارة : 

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 385,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 410,000 جنيه      

 

3- شانجان CS 15

شانجان CS 15

ومن المعروف ان السيارة شانجان CS 15 موديل 2022  تاتى بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 105 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيكي الأداء.

اما عن اسعار السيارة : 

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 440,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 465,000 جنيه      

 

4- شانجان CS 55

شانجان CS 55

وتستمد السيارة السيارة شانجان CS55 موديل 2022، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 156 حصان ، وعزم أقصى للدوران 225 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة 6 سداسي السرعات أوتوماتيك .

اما عن اسعار السيارة : 

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 775,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 840,000 جنيه      

- أوتوماتيك / L3 2022 بسعر 880,000 جنيه      

 

5- شانجان سي-اس-35-بلس

شانجان سي-اس-35-بلس

تنتج سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2022 قوة قدرها 160 حصان، وذلك بسبب وجود محرك 4 أسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو بها، ويصل سعة خزان وقودها الي 53 لتر، وتصل قوة سيارة  شانجان CS35 plus الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك مكون من7 سرعات ، وتخرج عزم دوران يصل إلي 260 نيوتن/متر.

اما عن اسعار السيارة : 

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 820,000 جنيه 

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 870,000 جنيه     

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2022 بسعر 930,000 جنيه      

 

6- شانجان سى اس 55 بلس ‎     

شانجان سى اس 55 بلس ‎     

تمتلك سيارة شانجان سى اس 55 بلس ‎ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، ويصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر، وتنتج عزم دوران 300 نيوتن/متر، وقوة 185 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو.

اما عن اسعار السيارة : 

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 950,000 جنيه 

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 1,025,000 جنيه   

- أوتوماتيك / FLAGSHIP 2022 بسعر 1,075,000 جنيه   

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