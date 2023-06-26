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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميا.. تويوتا تؤكد عودة لاند كروزر للسوق الأمريكي بعد أعوام من الغياب

لاندكروزر
لاندكروزر

ظهرت خلال الأشهر الماضية العديد من الشائعات ، توضح عودة اسم لاندكروزر للسوق الأمريكي بدون أي تعليق من الشركة الام ، ولكن مؤخرا أعلنت شركة تويوتا تاكيدها لهذه الشائعات، من خلال الكشف عن رسالة رقمية على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها.

 

وقالت الرسالة رقمية لصفحات شركة تويوتا: “هل ظننتم حقاً أننا سنغيب طويلاً؟ .. الأسطورة تعود”، مع استعراض الشعارات الكلاسيكية للـ SUV الأسطورية على مدار الأعوام.

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ولم تعلن شركة تويوتا عن أي تفاصيل أخرى عن عودة السيارة الأسطورية لاندكروزر للسوق الأمريكي بعد أعوام من الغياب .

 

وأوضحت عدد من التقارير ان تويوتا ستطرح لاندكروزر برادو الجيل القادم الذي لم تدشنه العلامة حتى الآن، وليست لاندكروزر 300 الجديدة التي توافرت في الأسواق العالمية على مدار العامين الماضيين.

 

لاندكروزر 

ويبدو أن تويوتا ستلغي كلمة “برادو” من اسم السيارة وستوفرها كسيارة لاندكروزر الحصرية في السوق الأمريكي، بنفس منصة الجسد على الإطار Body on Frame المستخدمة في لاندكروزر كاملة الحجم.

 

من الواضح أن برادو الجديدة ستشارك الكثير مع لكزس GX الجديدة التي دشنتها العلامة اليابانية منذ أيام، وستكون أطول وأعرض وأكثر ارتفاعاً بقليل من برادو الحالية، مع العلم أن منصتها تدعم المحركات الهجينة والكهربائية.

وأشارت تقارير غير مؤكدة أن سيارات برادو وGX الجديدة قد تنطلق بمحركات هايبرد 2.4 لتر في اليابان وعدة أسواق عالمية أخرى.. ونعلم أن GX الجديدة ستنطلق في السوق الأمريكي في بداية العام القادم، متبوعة على الأرجح بسيارة برادو الجديدة خلال أشهر معدودة.

لاندكروزر شركة تويوتا تويوتا لاندكروزر لاندكروزر برادو الكلاسيكية SUV

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