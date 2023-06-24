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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. أستون مارتن DBX 707 الخارقة في مصر

أستون مارتن الكروس
أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707

كشفت شركة السيارات الانجليزية أستون مارتن ، عن سياراتها الكروس أوفر DBXفي الاصدار 707 ، من خلال احتفالية داخل السوق المحلى ، وقامت الشركة بتقديمها لدى الوكيل المصرى .

أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707

وأوضح وكيل أستون مارتن ، أن السيارة الكروس أوفر DBX في الاصدار 707 ، تستمد قوتها من خلال محرك السيارة سعة 4000 سي سي V8 توين تيربو حقن مباشر للوقود ويوفرعزم دوران 900 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 9 سرعات ودفع كلي بقوة اجمالية 707 حصان ومن هنا يستمد اسم السيارة .

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وتصل سرعة السيارة أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707 القصوى تبلغ 310 كم في الساعة مع تسارع الي 100 كم من الثبات في 3.3 ثانية .

أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707، بطول السيارة 5039 مم والعرض 1998 مم والارتفاع 1680 مم وقاعدة العجلات بطول 3060مم وخلوص أرضي 190 مم الي 235 مم حسب وضعية القيادة. 

أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707

ويمكن للسيارة أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707، الخوض في المياه 500 مم مع وزن 3020 كجم. ويمكنها جر وزن يبلغ 2700 كجم مع حمولة فوق السقف 75 كجم.

أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707

وتأتى السيارة أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707، بمصابيح خلفية مظللة أو حمراء ، و سقف بانورامي زجاجي واضاءة ليد أمامية مع مساعد الاضاءة العالية واضاءة نهارية ليد .

أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707

ويتوفر للسيارة أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707 ألوان عديدة للاختيار من بينها تشمل الأسود والرمادي والأزرق والأخضر والأحمر والبرونزي والبرتقالي والأبيض والفضي . 

ويتوفر لها باقة لتخفيض ارتفاع السيارة وباقة تزيد الارتفاع مع تصميمات مختلفة للعجلات بين22 و23 بوصة.

أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707

عن سعر السيارة أستون مارتن الكروس أوفر DBX في الاصدار 707 ، فلم يلعن حتى الان وكيلها المحلى عن سعرها الرسمى داخل السوق المحلى 

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