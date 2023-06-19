أكثر السيارات الكورية والأمريكية مبيعاً في مصر

اعلنت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر ، عن تقريرها الجديد لاعداد السيارات المرخصة فى مصر خلال الفترة الماضية .

واوضح تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر ، انه يضم ترتيب المركبات المرخصة الجديدة الزيرو حسب المنشأ خلال شهر مايو الماضى .

وتاتى في مقدمة السيارات المرخصة خلال شهر مايو الماضى ، المركبات الكورية التى تعتبر من اشهر السيارات مبيعا فى مصر خلال الفترة الماضية ، وجاء اكثر ثلاث شركات مبيعا فى القائمة، كالتالى :

1- كيا بعدد مبيعات 446 سيارة.

2- هيونداي بعدد مبيعات 298 سيارة.

3- سانج يونج بعدد مبيعات 32 سيارة.

سيارات

اما ترتيب تراخيص السيارات الأمريكية ، بحسب تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر ، خلال شهر مايو الماضى ، فجاءت اشهر ثلاث ماركات امريكية كالتالى:

1- شيفروليه بعدد بيع 266 سيارة.

2- جيب بعدد بيع 73 سيارة.

3- فورد بعدد بيع 18 سيارة.

وبذلك تكون قائمة الشركات الكورية في مصر تتصدرها شركة كيا اما فى الشركات الأمريكية فتستمر شركة شيفروليه في ريادتها لها ، بحسب تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر عن شهر مايو .