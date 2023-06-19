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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر السيارات الكورية والأمريكية مبيعاً في مصر

سيارات
سيارات

اعلنت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر ، عن تقريرها الجديد لاعداد السيارات المرخصة فى مصر خلال الفترة الماضية .

واوضح تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر ، انه يضم ترتيب المركبات المرخصة الجديدة الزيرو حسب المنشأ خلال شهر مايو الماضى .

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وتاتى في مقدمة السيارات المرخصة خلال شهر مايو الماضى ، المركبات الكورية التى تعتبر من اشهر السيارات مبيعا فى مصر خلال الفترة الماضية ، وجاء اكثر ثلاث شركات مبيعا فى القائمة، كالتالى : 

 

 1-  كيا بعدد مبيعات 446 سيارة.

2-  هيونداي بعدد مبيعات 298 سيارة.

3- سانج يونج بعدد مبيعات 32 سيارة.

سيارات

 اما ترتيب تراخيص السيارات الأمريكية ، بحسب تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر ، خلال شهر مايو الماضى ، فجاءت اشهر ثلاث ماركات امريكية كالتالى: 

1-  شيفروليه بعدد بيع 266 سيارة. 

2- جيب بعدد بيع 73 سيارة.

3-  فورد بعدد بيع 18 سيارة. 

 

وبذلك تكون قائمة الشركات الكورية في مصر تتصدرها شركة كيا اما فى الشركات الأمريكية فتستمر شركة شيفروليه في ريادتها لها ، بحسب تقرير مجمعة التأمين الاجباري على السيارات في مصر عن شهر مايو .

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