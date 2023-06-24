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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأكل العيش .. أسعار JMC البيك أب في مصر بعد زيادتها

جي إم سي البيك أب
جي إم سي البيك أب مويل 2022

أعلن وكيل شركة جي إم سي عن رفع أسعار السيارة طراز JMC البيك أب موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات البيك أب ربع نقل بالسوق المحلية .

جي إم سي البيك أب مويل 2022

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر يونيو الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

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وتستمد السيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022 ، قوتها من محرك مكون من 4 سلندرات، وبقوة 150 حصان، وهي تستهلك نحو 7 لترات من الوقود لكل 100 كلم/ س.

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022، بطول 5012 مم وعرض 1690 مم، وارتفاع 1645 مم، وبقاعدة عجلات يبلغ طولها نحو 3025 مم.

وتحتوى السيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022 ، على عجلة قيادة بها العديد من وسائل الترفيه ، جنوط رياضية، شاشة تعمل بخاصية اللمس ، و راديو، USB لربط الهواتف المحمولة بالسيارة، AUX، مصابيح ضباب، مرايات جانبية .

جي إم سي البيك أب مويل 2022

وتضم السيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022 ، عدد من سائل الأمان المتنوعة، ومن ضمنها فرامل مانعة للانزلاق ABS، خاصية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBDوغيرهما.

 

أما عن الأسعار الجديدة للسيارة جي إم سي البيك أب مويل 2022

- فئة 1.5 طن صندوق بدون تكييف موديل 2022 بسعر 424.900 ألف جنيه.

- فئة 1.5 طن صندوق تكييف موديل 2022  بسعر 454.900 ألف جنيه. 

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