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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في السعودية .. تعرف عليها

تويوتا كامري موديل
تويوتا كامري موديل 2023

أعلنت العديد من الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية ، عن قائمة  أكثر السيارات مبيعًا في الربع الأول من عام 2023 داخل سوقها المحلى .

تويوتا كامري موديل 2023

وجاءت من ضمن هذه القوائم ، قائمة أكثر 10 سيارات سيدان مبيعًا في الربع الأول من عام 2023 داخل السعودية، والتى تصدرتها السيارة تويوتا كامري ، بمعدل مبيعات بلغ 12,716 سيارة خلال الفترة المحددة .

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وعلى مر السنين الماضية حصلت السيارة تويوتا كامري موديل 2023 ، على تصميم عصري وأنيق أنيق يجمع بين اللمسات العصرية والشبابية ، بالاضافة الى لقب الأكثر شعبية بين سيارات تويوتا في السعودية، وتعتبر سيارة سيدان متوسطة الحجم واقتصادية.

تويوتا كامري موديل 2023

وظهرت السيارة تويوتا كامري موديل 2023، بشبك الأمامي السفلي العريض الذي جاء باللون الأسود، وتلك المصابيح الأمامية التي حصلت على تصميم نحيف نسبياً وجاءت مسحوبة قليلاً للجوانب مما عزز المظهر الهجومي للواجهة الأمامية، وجاءت المصابيح الأمامية في السيارة السيدان اليابانية تعمل بتقنية الـ LED، بجانب الأنوار النهارية، وكشافات الضباب في الفئة الأعلى.

تويوتا كامري موديل 2023

تتوفر السيارة تويوتا كامري موديل 2023 في السوق السعودي بخيارين من المحركات ، اولهما محرك يعمل بالبنزين، رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة تصل الى 204 حصان وعزم دوران 243 نيوتن، متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك يتمتع بكفاءة استهلاك وقود 17.9 أو 18.3 كم/لتر حسب الفئة.

تويوتا كامري موديل 2023

اما المحرك الثانى فيعمل بنظام هجين، وذلك اعتمادا على محرك بنزين رباعي الأسطوانات، سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 215 حصان وعزم دوران 221 نيوتن متر، متصل بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، ويتمتع بكفاءة استهلاك وقود 26 كم/لتر.

تويوتا كامري موديل 2023

اما عن الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كامري بالسعودية : 

- أوتوماتيك / LE STD 2023 بسعر 99,245 ر.س

- أوتوماتيك / LE 2023 بسعر 102,925 ر.س

- أوتوماتيك / HEV LE 2023 بسعر 103,500 ر.س

- أوتوماتيك / GLE 2023 بسعر 112,355 ر.س

- أوتوماتيك / HEV GLE 2023 بسعر 114,770 ر.س

- أوتوماتيك / SE 2023 بسعر 117,760 ر.س

- أوتوماتيك / GLE-X 2023 بسعر 129,490 ر.س

- أوتوماتيك / SE V6 2023 بسعر 134,205 ر.س

- أوتوماتيك / GRANDE V6 2023 بسعر 146,970 ر.س

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