أكثر سيارة مبيعا في العالم خلال الربع الأول من 2023

شهد عام 2023 ، انخفاض فى نسب المبيعات على مستوى جميع الاسواق العالمية ، بسبب الازمات الكتتالية كالحرب الروسية الاوكرانية وايقاف عدد من المصانع لتصنيع السيارات .

السيارة تسلا Y موديل 2023

وبالرغم من انخفاض انتاج السيارات الجديدة على مستوى العالم ، الا ان هناك تنافس كبير بين الشركات المختلفة للسيارات على قائمة الاكثر مبيعا .

ولكن كانت المفاجئة ، عندما اصدرت عدد من الوكالات العالمية تقرير بقائمة اكثر السيارات مبيعا خلال الربع الاول من عام 2023 ، وكانت اكثر سيارة مبيعا من نصيب السيارة الكهربائية تسلا موديل Y والتي سجلت معدل مبيعات بلغ 263,489 سيارة .

السيارة تسلا Y موديل 2023

وتعتبر السيارة تسلا Y موديل 2023 ، من فئة سيارات كروس اوفر متوسطة الحجم على الرغم من أنها تعتمد على نفس الشاسية الخاص بشقيقتها الأصغر موديل 3 إلا أن السيارة تتوفر بإمكانية إضافة صف ثالث من المقاعد لتتسع لسبعة ركاب بدلاً من خمسة ركاب في النسخة العادية .

تتمتع السيارة بتصميم ديناميكي هوائي مميز يقلل من مقاومة الهواء وبالتالي يخفف من الحاجة إلى الطاقة ويزيد من المدى المقطوع في الشحة الكهربائية الواحدة ويبرز ذلك من خلال الخطوط الانسيابية التي تمتد على طول السيارة والسقف المنحني المنحدر إلى الخلف، كما تم تصميم سيارة تسلا لتكون واحدة من أكثر السيارات أماناًفي فئتها وذلك من خلال زيادة صلابة الهيكل الخارجي وتوفير مناطق لامتصاص الطاقة الحركية في حالات التصادم ، ومن جهة أخرى تم تزويد السيارة بجنوط معدنية تتوفر بقياس 19 أو 20 أو 21 إنش .

وتاتى السيارة تسلا Y موديل 2023 ، بسيطة وهادئة حيث تبرز شاشة التحكم قياس 15 إنش والتي تعمل باللمس ، حيث تعتبر أداة التحكم الرئيسية في وظائف السيارة ، وباستخدام هذه الشاشة استغنى المصممون عن أزرار وأدوات التحكم المعتادة في السيارات التقليدية ، ومن جهة أخرى يوفر السقف البانورامي الممتد على طول السيارة إضاءة طبيعية وأجواء مميزة داخل المقصورة .

تتوفر السيارة للبيع بثلاثة نسخة لموديل 2023 ، وهية نسخة الأداء Performance و نسخة المدى الطويل AWD Long Range ونسخة الدفع الخلفي RWD وتتفاوت هذه النسخ من حيث المواصفات .

السيارة تسلا Y موديل 2023

اما عن نسخة الأداء Performance من السيارة تسلا Y موديل 2023 ، ببطارية طويلة المدى تصل الى 514 كم فى الشحنة الواحدة و وزن 1,995 كجم ، و محركان كهربائيان لتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات ، و شاشة قياس 15 إنش، و الجنوط قياس 21 إنش، و التسارع من صفر إلى 100 كم/س: 3.07 ثانية، و السرعة القصوى : 250 كم/س، و سعة التحميل : 2,158 لتر .

وتاتى النسخة المدى الطويل AWD من السيارة تسلا Y موديل 2023 ، الوزن 1979 كجم، و التسارع من صفر إلى 100 كم/س 5 ثوان، و السرعة القصوى 217 كم/س، و المدى 533 كم، و الجنوط: قياس 19 أو 20 إنش .

اما عن نسخة الدفع الخلفي من السيارة تسلا Y موديل 2023 ، البطارية عادية المدى، و الوزن : 1,909 كجم، و التسارع من صفر إلى 100 كم/س : 6.9 ثانية، و المدى : 455 كم .

يبدأ سعر سيارة تسلا موديل واي 2023 من قرابة 60 ألف دولار أمريكي لننسخة ذات نظام الدفع الخلفي للعجلات RWD، اما نسخة الدفع الكلي للعجلات AWD ط\ويلة المدى من قرابة 67 ألف دولار أمريكي ، و نسخة الأداء Performance من قرابة 74 ألف دولار أمريكي .