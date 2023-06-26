عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أكثر سيارة مبيعا في العالم خلال الربع الأول من 2023

السيارة تسلا Y موديل
السيارة تسلا Y موديل 2023

شهد عام 2023 ، انخفاض فى نسب المبيعات على مستوى جميع الاسواق العالمية ، بسبب الازمات الكتتالية كالحرب الروسية الاوكرانية وايقاف عدد من المصانع لتصنيع السيارات .

السيارة تسلا Y موديل  2023

وبالرغم من انخفاض انتاج السيارات الجديدة على مستوى العالم ، الا ان هناك تنافس كبير بين الشركات المختلفة للسيارات على قائمة الاكثر مبيعا .

txt

لأكل العيش .. أسعار JMC البيك أب في مصر بعد زيادتها

txt

شاهد.. أستون مارتن DBX 707 الخارقة في مصر

txt

نادي المليون.. أسعار 5 سيارات سيدان موديل 2023 بالسوق المصري

txt

رسميا.. سير السعودية تحصل على ترخيص بناء السيارات الكهربائية

ولكن كانت المفاجئة ، عندما اصدرت عدد من الوكالات العالمية تقرير بقائمة اكثر السيارات مبيعا خلال الربع الاول من عام 2023 ، وكانت اكثر سيارة مبيعا من نصيب السيارة الكهربائية  تسلا موديل Y والتي سجلت معدل مبيعات بلغ 263,489 سيارة .

السيارة تسلا Y موديل  2023

وتعتبر السيارة تسلا Y موديل  2023 ، من فئة سيارات كروس اوفر متوسطة الحجم  على الرغم من أنها تعتمد على نفس الشاسية الخاص بشقيقتها الأصغر موديل 3 إلا أن السيارة تتوفر بإمكانية إضافة صف ثالث من المقاعد لتتسع لسبعة ركاب بدلاً من خمسة ركاب في النسخة العادية .

 

تتمتع السيارة بتصميم ديناميكي هوائي مميز يقلل من مقاومة الهواء وبالتالي يخفف من الحاجة إلى الطاقة ويزيد من المدى المقطوع في الشحة الكهربائية الواحدة ويبرز ذلك من خلال الخطوط الانسيابية التي تمتد على طول السيارة والسقف المنحني المنحدر إلى الخلف، كما تم تصميم سيارة تسلا لتكون واحدة من أكثر السيارات أماناًفي فئتها وذلك من خلال زيادة صلابة الهيكل الخارجي وتوفير مناطق لامتصاص الطاقة الحركية في حالات التصادم  ، ومن جهة أخرى تم تزويد السيارة بجنوط معدنية تتوفر بقياس 19 أو 20 أو 21 إنش .

 

وتاتى السيارة تسلا Y موديل  2023 ، بسيطة وهادئة حيث تبرز شاشة التحكم قياس 15 إنش والتي تعمل باللمس ، حيث  تعتبر أداة التحكم الرئيسية في وظائف السيارة ، وباستخدام هذه الشاشة استغنى المصممون عن أزرار وأدوات التحكم المعتادة في السيارات التقليدية ، ومن جهة أخرى يوفر السقف البانورامي الممتد على طول السيارة إضاءة طبيعية وأجواء مميزة داخل المقصورة .

 

تتوفر السيارة للبيع بثلاثة نسخة لموديل 2023  ، وهية نسخة الأداء Performance و نسخة المدى الطويل AWD Long Range ونسخة الدفع الخلفي RWD وتتفاوت هذه النسخ من حيث المواصفات .

السيارة تسلا Y موديل  2023

اما عن نسخة الأداء Performance من السيارة تسلا Y موديل  2023 ، ببطارية طويلة المدى تصل الى 514 كم فى الشحنة الواحدة  و وزن 1,995 كجم ، و محركان كهربائيان لتعمل السيارة بنظام الدفع الكلي للعجلات ، و شاشة قياس 15 إنش، و الجنوط قياس 21 إنش، و التسارع من صفر إلى 100 كم/س: 3.07 ثانية، و السرعة القصوى : 250 كم/س، و سعة التحميل : 2,158 لتر .

 

وتاتى النسخة المدى الطويل AWD من السيارة تسلا Y موديل  2023 ، الوزن 1979 كجم، و التسارع من صفر إلى 100 كم/س 5 ثوان، و السرعة القصوى 217 كم/س، و المدى 533 كم، و الجنوط: قياس 19 أو 20 إنش .

 

اما عن نسخة الدفع الخلفي من السيارة تسلا Y موديل  2023 ، البطارية عادية المدى، و الوزن : 1,909 كجم، و التسارع من صفر إلى 100 كم/س : 6.9 ثانية، و المدى : 455 كم .

 

يبدأ سعر سيارة تسلا موديل واي 2023 من قرابة 60 ألف دولار أمريكي لننسخة ذات نظام الدفع الخلفي للعجلات RWD، اما نسخة الدفع الكلي للعجلات AWD ط\ويلة المدى من قرابة 67 ألف دولار أمريكي ، و نسخة الأداء Performance  من قرابة 74 ألف دولار أمريكي .

تسلا موديل Y السيارات الجديدة اكثر السيارات مبيعا أسواق العالمية السيارة الكهربائية السيارة تسلا Y موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

ابنة شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

عاجل.. إلغاء حكم حبس سلمى الشيمي وإحالة القضية لمحكمة القاهرة

موضوعات متعلقة

شاهد .. قصة أصل شعار بورش الألمانية وسر حيوانها الأسطوري

بعد انتقاله للسعودية .. تعرف على سيارة كريم بنزيمة الجديدة وسعرها الخرافي

بكام دلوقتي .. أسعار هيونداي إلنترا إتش دي 2024

5 سيارات مستعملة أقل من 50 ألف جنيه في مصر

أسعار رينو لوجان الجديدة.. اعرف بكام

أكثر السيارات السيدان مبيعًا في السعودية .. تعرف عليها

لأكل العيش .. أسعار JMC البيك أب في مصر بعد زيادتها

شاهد.. أستون مارتن DBX 707 الخارقة في مصر

ترشيحاتنا

تطور جديد في منع الطائرات من الوصول للعاصمة الأمريكية.. تفاصيل

يوم التروية .. 8 فضائل لصيامه وهذه أعمال الحجاج فيه

الولايات المتحدة تمنع الطائرات من الوصول إلى العاصمة واشنطن

بئر غرس من عيون الجنة.. ما لا تعرفه عن مغتسل النبي

أكثر سيارة مبيعا في العالم خلال الربع الأول من 2023

الغيبة طالت.. تعرف علي أخر تسجيل صوتي للإعلامي الراحل وائل الإبراشي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ