شاهد .. قصة أصل شعار بورش الألمانية وسر حيوانها الأسطوري

تأسست شركة بورش الألمانية في عام 1931 على يد فيرديناند بورش، وتعتبر واحدة من أشهر الشركات المصنعة للسيارات في العالم. ويشتهر شعار بورش بتصميمه البسيط والأنيق، فهو لم يتغير كثيرًا على مر العقود، وعلى الرغم من وجود روايات متضاربة حول كيفية ظهور شعار بورش.

شعار بورش

قد يعتقد الكثير من الناس أن نجل فيري فرديناند بورش، نجل مؤسس الشركة الألمانية؛ هو المسؤول عن شعار بورش الشهير، حيث في حقبة الأربعينيات من القرن العشرين تواجد فيري بورش في أمريكا، ويقال إنه رسم التصميم الأولى لشعار بورش الأسطوري على منديل في أثناء مشاركته وجبة مع موزع شركة بورش الأمريكي ماكس هوفمان.

ويقول الألمان إن شعار بورش صممه المهندس الألماني فرانز زافير رايمبيس، وقد كان المصمم نفسه الذي ابتكر شعار فولكس فاجن في عام 1936، ولكن وبغض النظر عن أصل الشعار؛ تم تقديم رمز بورش الأيقوني إلى سوق الولايات المتحدة في عام 1952 وأصبح رمزًا يسهل التعرف عليه يُشير إلى الرفاهية والقوة في مجال السيارات.

ظهر شعار بورش في الواقع على أول سيارة ماركة بورش في حقبة الأربعينيات بالتحديد في عام 1948، لكنه لم يكن الشعار الذي نعرفه اليوم، لذا وفي مارس من عام 1951 نظم بورش وأوتومار دومنيك مسابقة تصميم بين أكاديميات الفنون الألمانية؛ وعلى الرغم من أن مجموع الجوائز كان 1000 مارك ألماني، إلا أنه لم ينجح أي من التصميمات المقدمة في المسابقة من قبل إدارة بورش .

شعار بورش

ومع نهاية عام 1951 بدأت بورش العمل داخليًا على شعار رسمي لسيارتها، وفي عام 1952 تم تقديم شعار بورش بشكل رسمي، وهو تكريم لمدينة شتوتجارت التي تقع في جنوب غرب ألمانيا، استلهمت بورش شعارها من ختم المدينة الحرة.

أما عن الحيوان الموجود على شعار بورش بشكل بارز هو حصان أسود يربى، كما ستلاحظ اسم “شتوتجارت” (عاصمة والتي تأسست في عام 950 ميلاديا كمركز لتربية الخيول وكانت تحوي الكثير من مزارع الخيول) فوق الحصان مباشرة .

يرتكز شعار بورش على طبقتين من النبالة، الأولى ترتكز في تربية الحصان الأسود تكريما للمدينة التي بدأت فيها بورش، ما يجعل الحصان إضافة طبيعية للشعار، ويرمز إلى أن أداء سيارة بورش يذكرنا بالخيول القوية التي تمت تربيتها في تلك المدينة لعدة قرون.

شعار بورش

ويعتمد باقي شعار بورش على شعار النبالة لدولة فورتمبيرغ الشعبية الحرة السابقة ، والتي كانت شتوتجارت عاصمتها، فهناك في زاويتي الشعار نرى ثلاثة قرون أيل سوداء تمثل دوقية القرن الخامس عشر، كما تم اعتماد الخطوط الحمراء والسوداء على القمة من قبل الجزء الشرقي من فورتمبيرغ عندما احتلتها فرنسا بعد هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وكانت ألوان الولاية باللون الأحمر والأسود.

تم تسجيل هذا التصميم في مكتب براءات الاختراع الألماني وظهر لأول مرة عندما تم وضعه على زر البوق قرب نهاية عام 1952، وفي عام 1959 تم تزيين غطاء محرك سيارة بورش بهذا الشعار الذي أصبح الآن أحد أكثر الشعارات شهرة في العالم.