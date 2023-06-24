عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ترك الدراسة ليتربع على عرش صناعة السيارات .. من هو سوييشيرو هوندا

سوييشيرو هوندا
سوييشيرو هوندا

تعتبر شركة هوندا من اكبر الشركات اليابانية لتصنيع السيارات والدراجات النارية والمحركات البحرية والطائرات، تأسست الشركة في عام 1948 ومقرها الرئيسي يقع في مدينة طوكيو في اليابان. 

سوييشيرو هوندا

تتميز شركة هوندا بتقديم مركبات ذات جودة عالية وأداء قوي وتكنولوجيا متطورة، إلى جانب الاهتمام بالبيئة وتوفير الوقود، ويرجع ذلك الى قائدها سوييشيرو هوندا ، والذى كان يعمل مهندسًا فهو مؤسس شركة هوندا للمركبات الأرضية والطيران .

txt

أوفر برايس على أسعار بروتون ساجا الرسمية .. تفاصيل

txt

اعرف سعر سوبارو امبريزا فى مصر .. كام دلوقتى

ولد هوندا في مقاطعة هماماتسو بقرية كوريوسو في اليابان في 1906 ، كان طفلًا نشيطًا ومغامرًا وتفاعل مع الآلات والتقنيات الجديدة منذ صغره ، لكن ضمن أسرة فقيرة لدرجة أن خمسة من أشقائه توفوا بسبب قلة الطعام لشدة فقر أسرته .

سوييشيرو هوندا

كان يعمل والد هوندا في مركز صيانة لتصليح الدراجات، وهذه المهنة، هي التي فتحت الباب أمام هوندا ليتعلق بالدراجات منذ سن صغيرة، اضطر هوندا للتخلي عن مسيرته الدراسية، وفي سن ال 15 ترك الدراسة للعمل، وكان لا يزال في الصف الثامن.

سوييشيرو هوندا

في عام 1922، انتقل هوندا إلى طوكيو، لانه كان يعتبر الدراسة فى قريته روتينية، حيث بدأ بتعلم فن الإصلاح الآلي في مدرسة الفنون الصناعية المرموقة، بعد تخرجه، عمل هوندا في العديد من الشركات الكبرى في اليابان .

سوييشيرو هوندا

في عام 1946، أسس هوندا شركة هوندا للأبحاث الفنية الصناعية ، تأسست الشركة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف منها تطوير التكنولوجيا اليابانية، و بعد بضع سنوات قام هوندا ببناء مصنع أخر في سويتان، حيث بدأ إنتاج الدراجات النارية .

سوييشيرو هوندا

وركزت شركة هوندا فى بدايتها على إنتاج المحركات والآلات الزراعية والدراجات النارية، قبل أن تبدأ في إنتاج السيارات. في عام 1949، قامت شركة هوندا بإنتاج أول دراجة نارية بمحرك داخلي، وهي نموذج D-Type. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركة هوندا واحدة من أكبر الشركات المصنعة للدراجات النارية في العالم.

سوييشيرو هوندا

وبجانب ذلك، قامت شركة هوندا بإنتاج العديد من المنتجات الأخرى، مثل المولدات الكهربائية وأجهزة التكييف والمقطورات والمحركات البحرية والطائرات. وتستخدم بعض هذه المنتجات في الأغراض التجارية والصناعية والبحرية والجوية.

سوييشيرو هوندا

و في عام 1964 بدأت مشاركة هوندا في صناعة السيارات ، عندما قامت الشركة بعرض سيارتها الأولى الرياضية S500 في معرض طوكيو للسيارات. ومنذ ذلك الحين، قامت شركة هوندا بتطوير تقنيات جديدة وابتكارات في مجال صناعة السيارات، وأصبحت واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.

سوييشيرو هوندا

أول سيارة من هوندا كانت T360، وهي سيارة صغيرة ذات دفع خلفي، تم إنتاجها في عام 1963. كانت T360 مزودة بمحرك بسعة 356 سم مكعب وقوة 30 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات. وكانت T360 تستخدم في الأساس للتسليم والنقل الصغير، وقد تم إنتاج حوالي 1000 سيارة فقط منها.

سوييشيرو هوندا

وبعد T360 تم إنتاج سيارة S500 الرياضية في عام 1963، والتي كانت تعتبر أول سيارة رياضية من هوندا. كانت S500 مزودة بمحرك بسعة 500 سم مكعب وقوة 44 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، و في عام 1964، تم عرض السيارة في معرض طوكيو للسيارات وتمكنت من الفوز بالمركز الأول. 

سوييشيرو هوندا

وبعد ذلك، تبعتها سيارات أخرى مثل S600 وS800 وإنتاج السيارة الشهيرة Civic في عام 1972 ، وفي عام 1986، توفي هوندا عن عمر يناهز 84 عامًا ، وبعد وفاته، تابعت شركة هوندا النمو والتوسع، وأصبحت واحدة من أكبر الشركات في العالم .

شركة هوندا هوندا سوييشيرو هوندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

أهم 5 دعوات فى يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن

قائد فاجنر يعلق على خطاب بوتين

تطورات خطيرة في روسيا.. تمرد مسلح وبوتين يتوعد الخونة

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

موضوعات متعلقة

رولز رويس سبيكتر أول سيارة كهربائية من العلامة البريطانية.. تفاصيل

زيادة جديدة بأسعار سيارة إيجل برو.. تفاصيل

الأسعار الجديدة للسيارة إم جي HS في مصر

أسعار ومواصفات شيري تيجو 7 موديل 2023

شبيهة ديفندر .. بايك الصينية تكشف عن SUV وعرة جديدة كلياً

أكثر السيارات الكورية والأمريكية مبيعاً في مصر

تعليمات جديدة للنقل السعودى خلال موسم الحج .. تفاصيل

بعد الزيادات .. الأسعار الجديدة لسيارات هيونداي 2023 في مصر

ترشيحاتنا

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

بريغوجين زعيم فاجنر لص يهدد عرش القيصر .. بروفايل

مظاهرات بجيش إسرائيل.. الجنود الدروز يحتجون بسبب التمييز العنصري والإهانة

باحث سعودي يكشف عن تقاصيل الطقس في المشاعر المقدسة خلال أيام الحج

سفير مصر في الهند: زيارة مودي ستغير قواعد اللعبة لـ نيودلهي والقاهرة

قائد فاجنر يوجه رسالة لبوتين: لن نستسلم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

علامات مبكرة تشير للإصابة بالتهاب البنكرياس.. حسام موافي يوضحها

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ