ترك الدراسة ليتربع على عرش صناعة السيارات .. من هو سوييشيرو هوندا

تعتبر شركة هوندا من اكبر الشركات اليابانية لتصنيع السيارات والدراجات النارية والمحركات البحرية والطائرات، تأسست الشركة في عام 1948 ومقرها الرئيسي يقع في مدينة طوكيو في اليابان.

تتميز شركة هوندا بتقديم مركبات ذات جودة عالية وأداء قوي وتكنولوجيا متطورة، إلى جانب الاهتمام بالبيئة وتوفير الوقود، ويرجع ذلك الى قائدها سوييشيرو هوندا ، والذى كان يعمل مهندسًا فهو مؤسس شركة هوندا للمركبات الأرضية والطيران .

ولد هوندا في مقاطعة هماماتسو بقرية كوريوسو في اليابان في 1906 ، كان طفلًا نشيطًا ومغامرًا وتفاعل مع الآلات والتقنيات الجديدة منذ صغره ، لكن ضمن أسرة فقيرة لدرجة أن خمسة من أشقائه توفوا بسبب قلة الطعام لشدة فقر أسرته .

كان يعمل والد هوندا في مركز صيانة لتصليح الدراجات، وهذه المهنة، هي التي فتحت الباب أمام هوندا ليتعلق بالدراجات منذ سن صغيرة، اضطر هوندا للتخلي عن مسيرته الدراسية، وفي سن ال 15 ترك الدراسة للعمل، وكان لا يزال في الصف الثامن.

في عام 1922، انتقل هوندا إلى طوكيو، لانه كان يعتبر الدراسة فى قريته روتينية، حيث بدأ بتعلم فن الإصلاح الآلي في مدرسة الفنون الصناعية المرموقة، بعد تخرجه، عمل هوندا في العديد من الشركات الكبرى في اليابان .

في عام 1946، أسس هوندا شركة هوندا للأبحاث الفنية الصناعية ، تأسست الشركة في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف منها تطوير التكنولوجيا اليابانية، و بعد بضع سنوات قام هوندا ببناء مصنع أخر في سويتان، حيث بدأ إنتاج الدراجات النارية .

وركزت شركة هوندا فى بدايتها على إنتاج المحركات والآلات الزراعية والدراجات النارية، قبل أن تبدأ في إنتاج السيارات. في عام 1949، قامت شركة هوندا بإنتاج أول دراجة نارية بمحرك داخلي، وهي نموذج D-Type. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شركة هوندا واحدة من أكبر الشركات المصنعة للدراجات النارية في العالم.

وبجانب ذلك، قامت شركة هوندا بإنتاج العديد من المنتجات الأخرى، مثل المولدات الكهربائية وأجهزة التكييف والمقطورات والمحركات البحرية والطائرات. وتستخدم بعض هذه المنتجات في الأغراض التجارية والصناعية والبحرية والجوية.

و في عام 1964 بدأت مشاركة هوندا في صناعة السيارات ، عندما قامت الشركة بعرض سيارتها الأولى الرياضية S500 في معرض طوكيو للسيارات. ومنذ ذلك الحين، قامت شركة هوندا بتطوير تقنيات جديدة وابتكارات في مجال صناعة السيارات، وأصبحت واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم.

أول سيارة من هوندا كانت T360، وهي سيارة صغيرة ذات دفع خلفي، تم إنتاجها في عام 1963. كانت T360 مزودة بمحرك بسعة 356 سم مكعب وقوة 30 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات. وكانت T360 تستخدم في الأساس للتسليم والنقل الصغير، وقد تم إنتاج حوالي 1000 سيارة فقط منها.

وبعد T360 تم إنتاج سيارة S500 الرياضية في عام 1963، والتي كانت تعتبر أول سيارة رياضية من هوندا. كانت S500 مزودة بمحرك بسعة 500 سم مكعب وقوة 44 حصانًا، مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، و في عام 1964، تم عرض السيارة في معرض طوكيو للسيارات وتمكنت من الفوز بالمركز الأول.

وبعد ذلك، تبعتها سيارات أخرى مثل S600 وS800 وإنتاج السيارة الشهيرة Civic في عام 1972 ، وفي عام 1986، توفي هوندا عن عمر يناهز 84 عامًا ، وبعد وفاته، تابعت شركة هوندا النمو والتوسع، وأصبحت واحدة من أكبر الشركات في العالم .