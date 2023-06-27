مزاد جديد لـ جمارك مطار القاهرة في يوليو .. تفاصيل

أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن إقامة فعاليات مزاد جديد للسيارات يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو، تابع لجهات حكومية.

وتأتى السيارات التى ستباع بمزاد الثلاثاء الموافق 11 يوليو ، تابعة لجمارك مطار القاهرة ، تضم سيارات وموتوسيكلات وقطع غيار .

ويعقد مزاد السيارات الخاص بمطار القاهرة فى الثانية عشرة ظهرا ، وسيقام المزاد في نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس بالجيزة .

أما عن السيارات المشاركة فى مزاد سيارات جمرك مطار القاهرة ، بورش كايين 2005 ، و BMW X5 موديل 2001، و مرسيدس SL500 موديل 2004، و كرايسلر جراند فوياجر موديل 2005، و فولفو S70 موديل 2008، و لاندروفر ديسكفري موديل 1993، و هيونداي جينيسيس 2010، و دايو نوبيرا ، و دايو لانوس، اما عن الموتوسيكلات فيضم موتوسيكل ياماها 2009، و 3 موتوسيكل حلاوة موديلات 2001 و2007 و2008 .

ويضم مزاد قطع غيار سيارات جمرك مطار القاهرة ايرباج سيارات MopoR بعدد 235 قطعة ، 400 تيل فرامل ، 16 طقم تيل فرامل تويوتا ، 5 دواسة سيارة ، 11 فلتر هواء لمعدات فولفو ، 5 شاشة سيارة بالكاميرا الخلفية ، أجزاء شكمان , مقبض باب ، 2 يد فتيس ، 5 مرايا صالون , كشاف خلفي .

وتُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي .

ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.

وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين ، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك.

وعلى كل مشترٍ يرغب في شراء أكثر من لوط دفع وصل تأمين قبل البدء في التزايد في اللوط الثانى ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حدة .

ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.

وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالاستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع .