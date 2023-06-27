سعر ومواصفات سيات إبيزا في مصر .. تفاصيل

تعتبر شركة سيات من أكبر الشركات تواجدا داخل السوق المحلى المصرى للسيارات وأقدمها ، حيث قدمت العديد من الطرازات التى اعتمد عليها المصريون على مر السنين .

سيات إبيزا موديل 2023

وهناك سيارة تعتبر الاشهر بين الشباب ، وهى من فئة الهاتشباك الرياضية التى أحبها الجميع ، وهى سيات إبيزا ، والتى تم طرح موديلها الجديد خلال عام 2023 .

وخلال السطور التالية سنتعرف على تفاصيلها وأسعارها داخل السوق المحلى المصرى .

سيات إبيزا موديل 2023

زودت سيارة سيات إبيزا موديل 2023 بمحرك 1000 سي سي TSI، ينتج قوة 115 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وتتسارع إلى 100 كم /ساعة في 9.5 ثانية، مقترن بناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيك من فئة DSG، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 195 كم /ساعة، وتستهلك 5.2 لتر لكل 100 كم/ساعة.

تأتي سيارة سيات إبيزا موديل 2023 بطول 4059 مم، وعرض 1780 مم، وارتفاع 1447 مم، ووزن إجمالي للسيارة 1166 ك/جم، ومساحة التخزين 35 لتر، وطول قاعدة عجلات 2564 مم.

تمتلك سيارة سيات إبيزا موديل 2023 العديد من التجهيزات منها، شبكة أمامية كرومية، ومرايات جانبية بلون أسود لامع، وصداد رياضي أمامي، ومصابيح أمامية وخلفية ليد، وعجلات مقاس 17 بوصة، ودخول بدون مفتاح، وشاشة مقاس 8.25 بوصة، ومخرجين USB، و4 سماعات، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبناقل حركة بغطاء جلدي، ومسند يد أمامي، ومقاعد بفرش قماشي، ويمكن طي المقاعد الخلفية، وفتحات تهوية، ومثبت للسرعة، وتكييف ثنائي المناطق، وباقة كرومية داخلية، ومقاعد رياضية بفرش لومانز، ونظام إضاءة محيطية، ونظام سيات فول لينك، وأنظمة أندرويد أوتو وأبل كار بلاي، ونظام تسخين المرايات الجانبية الكهربائية القابلة للطي.

سيات إبيزا موديل 2023

تحتوي سيارة سيات إبيزا موديل 2023 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، 6 وسائد هوائية، وفرامل ABS، وEBD، ومساعد فرامل BA، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، ونظام مراقب ضغط الهواء في الإطارات، وتثبيت المقاعد في الجزء الخلفي، ونظام التعرف على إرهاق السائق، ونظام توزيع القوة بين العجلات XDS، ونظام ومانع للانزلاق .

سيات إبيزا موديل 2023

أسعار سيات إبيزا

- أوتوماتيك / REFERENCE 2023 بسعر 850,000 جنيه

- أوتوماتيك / FR 2023 بسعر 975,000 جنيه