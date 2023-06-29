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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كسرت المليون.. القائمة الكاملة لأسعار فولكس فاجن 2023 في مصر

فولكس فاجن
فولكس فاجن

أعلن وكيل سيارات فولكس فاجن فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لطرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة.

 

وأوضح وكيل فولكس فاجن فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التي تشمل فئات السيدان والـSUV، والتي وصلت الى 5 طرازات داخل السوق المحلى المصرى للسيارات .

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بالسعر والمواصفات .. قائمة فولفو 2023 في مصر

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات فولكس فاجن في مصر:

 

1- فولكس فاجن تي روك

فولكس فاجن تي روك

جاءت السيارة فولكس فاجن تي روك موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيك الأداء من 8 سرعتها ويأتي بنوع DGS، ومحرك ينتج قوة تصل الى 152 حصانا، رباعي الأسطوانات ، سعة 1400 سي سي "تيربو"، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

وتبلغ سرعتها القصوى الى 205 كيلومتر/ساعة، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.4 ثانية، ويقدر متوسط استهلاك فولكس فاجن تي روك موديل 2023 من الوقود نحو 5.3 لتر وذلك عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك 2022 بسعر 1,150,000 جنيه         

- أوتوماتيك / R LINE 2022 بسعر 1,290,000 جنيه         

- أوتوماتيك / R-LINE 2023 بسعر 1,450,000 جنيه        

 

2- فولكس فاجن جولف

فولكس فاجن جولف

تضم السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 محرك 1400 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، بقوة إجمالية قدرها 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تنطلق السيارة فولكس فاجن جولف موديل 2023 من النقطة 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.2 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / LIFE 2023 بسعر 1,290,000 جنيه            

- أوتوماتيك / LIFE 2022 بسعر 1,290,000 جنيه            

 

3- فولكس فاجن باسات

فولكس فاجن باسات

تعتمد السيارة فولكس فاجن باسات 2023 على منظومة الدفع الامامي للعجلات، بينما دعمت بناقل حركة مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1400 سي سي تيربو، يضخ 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 150 حصانا.

وبهذه القدرات الفنية تستطيع فولكس فاجن باسات 2023 الوصول من النقطة 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 8.9 ثانية، مع امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 220 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى متوسط استهلاك للوقود بنسبة 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / TRENDLINE PLUS 2022 بسعر 1,350,000 جنيه     

- أوتوماتيك / COMFORTLINE 2022بسعر 1,500,000 جنيه        

- أوتوماتيك / COMFORTLINE 2023بسعر 1,600,000 جنيه        

 

4- فولكس فاجن تيجوان

فولكس فاجن تيجوان

جاءت السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات .

وتتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.2 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى  215 كيلومتر في الساعة، تقدر نسبة استهلاك السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / ELEGANCE 2022 بسعر 1,490,000 جنيه  

- أوتوماتيك / R-LINE 2022 بسعر 1,650,000 جنيه        

- أوتوماتيك / R-LINE 2023 بسعر 1,750,000 جنيه        

 

5- فولكس فاجن طوارق

فولكس فاجن طوارق

تعتمد السيارة فولكس فاجن طوارق موديل 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات، 6 سلندر، سعة 3000 سي سي "تيربو"، يضخ قوة تصل الى 455 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 700 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتألف من 8 نقلات طراز DGS، ومنظومة دفع رباعي.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / R LINE 2022 بسعر 3,350,000 جنيه         

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