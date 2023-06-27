لدعم القوة الخارقة .. فولكس واجن تطور منصة جديدة للسيارات الكهربائية

أعلنت مجموعة فولكس واجن مسبقاً عن خطط لتطوير منصة جديدة للسيارات الكهربائية باسم SSP في عام 2021 بقوة تصل إلى 1,100 حصان، وكان من المفترض إطلاقها في عام 2026، ولكن بسبب العديد من المشكلات الداخلية تم تأجيل المشروع لعام 2028 أو 2029.

فولكس فاجن

واضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس واجن، فى تصريحات لمجلة أوتوكار ، أن هذه المنصة ستحقق تكافؤ الأرباح مع السيارات التي تعمل بالاحتراق الداخلي، خاصة مع استخدماها في نحو 40 مليون مركبة مختلفة للمجموعة الألمانية الشهيرة، مما يزيد من الخيارات المختلفة لهذا المنصة مع تقليل التكلفة الإنتاجية.

و تعمل المنصة الجديدة على إطلاق سيارات كهربائية بأسعار متوسطة تتشابه كثيراً مع السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، لتتوافق مع رؤية المجموعة لإطلاق سيارات جديدة بأسعار معقولة مثل ID.1 الجديدة، وتعد الميزة الأساسية لمنصة SSP أنها سوف تحقق المزيد من هامش الربح بالمقارنة مع منصة MEB الحالية للسيارات الكهربائية من المجموعة الألمانية مما قد يجعل المركبات الكهربائية القادمة أكثر ربحية من السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.

و توفر منصة بناء SSP للسيارات الكهربائية وقت شحن يبلغ 12 دقيقة فقط بالمقارنة بـ 35 دقيقة في منصة MEB الحالية للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام تقنيات القيادة الذاتية من المستوى الرابع بدون استخدام اليدين لقيادة السيارة.

فولكس فاجن

تتشارك 14 مركبة مختلفة في منصة بناء SSP للسيارات الكهربائية من مجموعة فولكس واجن، تحت علامات تجارية مثل كوبرا، و سكودا، و اودي والتي ستقوم بتطوير قطع الغيار الخاصة بالعلامات التجارية مثل فولكس واجن و سكودا، في حين ستقود بورش تطوير مكونات السيارات الكبيرة للعلامات التجارية مثل بورش و اودي و بنتلي ولامبورجيني.

من المتوقع أن يتم إنتاج نحو 1.4 مليون مركبة مختلفة على منصة SSP الجديدة بحلول عام 2038 مع إجمالي أرباح تصل إلى 163 مليار دولار من إيرادات المبيعات.

تشير التوقعات أن أول سيارة ستستفيد من منصة SPP الجديدة هي بورش K1 والتي تعد سيارة دفع رباعي رياضية جديدة تدمج بين خصائص سيارات السيدان وكروس أوفر معاً بمستويات أداء متقدمة، بالإضافة إلى سيارة كهربائية بالكامل من بنتلي بقوة حصانية تتجاوز 1,000 حصان.