بالسعر والمواصفات .. قائمة فولفو 2023 في مصر

أعلن وكيل سيارات فولفو فى مصر، عن زيادة سعرية خلال الأيام الماضية لطرازاته ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال هذه الفترة.

وأوضح وكيل فولفو فى مصر، الزيادات السعرية جاءت على جميع الطرازات التي تشمل فئات السيدان والـSUV، والتي وصلت الى 4 طرازات داخل السوق المحلى المصري للسيارات .

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار القائمة الكاملة لسيارات فولفو في مصر:

1- فولفو V60

فولفو V60

تحصل سيارة فولفو V60 موديل 2022 علي قوتها من محرك 4سلندر سعة 1969 سي سي ، ينتج قوه قدرها 197 حصان، وعزم اقصي للدوران 300 نيوتن/متر، مزودة بعلبة تروس أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، وسعة خزان الوقود 60 لتر، وتستهلك السيارة 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوة إلي 180 كم/ ساعة.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / R-DESIGN 2022 بسعر 775,000 جنيه

2- فولفو XC 40

فولفو XC 40

تضم السيارة فولفو XC 40 موديل 2022 ناقل حركة ثماني السرعات يعمل بتقنية الجر الامامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، يستطيع ضخ قوة قدرها 254 حصانا، سعة 2000 سي سي تيربو، وعزم اقصى للدوران 350 نيوتن/متر.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة فولفو XC 40 موديل 2022 من الوقود نحو 7.2 لتر، عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، ومع هذه القدرات القنية تصل السيارة لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 6.5 ثانية.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / INSCRIPTION AWD 2022 بسعر 890,000 جنيه

- أوتوماتيك / MOMENTUM 2022 بسعر 910,000 جنيه

- أوتوماتيك / R-DESIGN 2022 بسعر 1,010,000 جنيه

- أوتوماتيك / INSCRIPTION 2022 بسعر 1,050,000 جنيه

3- فولفو XC60

فولفو XC60

وتستمد السيارة فولفو XC60 موديل 2022 قوتها من محرك 2000 سي سي، رباعي الاسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 249 حصانا، وعزما أقصى للدوران يبلغ 350 نيوتن/متر.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / CORE FWD 2023 بسعر 2,700,000 جنيه

- أوتوماتيك / PLUS BRIGHT AWD 2023 بسعر 3,050,000 جنيه

- أوتوماتيك / ULTIMATE DARK AWD 2023 بسعر 3,250,000 جنيه

4- فولفو XC90

فولفو XC90

يمكن للسيارة فولفو XC90 موديل 2022 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0 خلال مدة زمنية تستغرق 6.7 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي.

ويستطيع محرك السيارة فولفو XC90 موديل 2022 أن يضخ قوة قدرها 300حصانا، مع 420 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الكلي، عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات.

اما عن اسعار السيارة داخل السوق المحلى :

- أوتوماتيك / CORE 2023 بسعر 3,500,000 جنيه

- أوتوماتيك / PLUS BRIGHT 2023 بسعر 3,850,000 جنيه

- أوتوماتيك / ULTIMATE 2023 بسعر 4,100,000 جنيه