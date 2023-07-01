احجزها بـ 5 ألاف جنيه.. أول سيارة طائرة معتمدة من ألف أيروناوتيكس

تتنافس الشركات المصنعة للسيارات الطائرة علي مستوي العالم، في إنتاج سيارات يمكنها الطيران، وبالفعل تم إنتاج العديد من السيارات التي يمكنها أن تحلق في الهواء ، ولكن ليس جميع هذه السيارات حصلت علي تصاريح من الحكومات للطيران بشكل فعلي .

سيارة ألف الطائرة الكهربائية الجديدة

ولكن حكومة الولايات المتحدة مؤخرا أصدرت تصريح طيران لسيارة "ألف الطائرة"، والتي تم إنتاجها من قبل شركة طيران تسمى ألف أيروناوتيكس، وتم أيضا إصدار شهادة صلاحية طيران خاصة محدودة لـ سيارة " ألف الطائرة " من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية .

هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد سيارة من هذا النوع في الولايات المتحدة، من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية " FAA".

سيارة ألف الطائرة الكهربائية الجديدة

سيارة ألف الطائرة تعمل بالطاقة الكهربائية، ويمكنها أن تقطع مسافة تصل الي 200 كم/ساعة، ومدي طيران يصل الي 110 كم/ساعة، ويتم تجربة قيادة سيارة " ألف الطائرة " منذ عام 2019.

سيارة ألف الطائرة مصممة للقيادة على الطرق العامة، وتتميز بقدرات الإقلاع والهبوط العمودي، وتتكون السيارة من مقصورة ركاب كروية موضوعة داخل إطار صندوقي ذو سطحين وتحمل السيارة راكب أو اثنين فقط .

سيارة ألف الطائرة الكهربائية الجديدة

والجدير بالذكر أن العملاء يمكنهم الحصول علي سيارة " ألف الطائرة " عن طريق دفع 150 دولار أمريكي، أي ما يعادل 4650 جنيه مصري .

وسيتم إنتاج سيارة " ألف الطائرة " في الربع الرابع من عام 2025، وتقدر الشركة تكلفة السيارة بـ 300 ألف دولار أمريكي .