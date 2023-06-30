بوضعية قيادة ذاتية .. شاهد| أول سيارة كهربائية من بنتلي

تعمل شركة بنتلي علي بناء سياراتها الكهربائية الجديدة التي ستحتوي علي نظام توليد قوة فائق، بالإضافية الي احتوائها علي وظيفة القيادة الذاتية دون الحاجة لاستخدام اليدين، وذلك بفضل احتوائها أيضا علي مجموعة تقنيات SuperVision التي طورتها شركة Mobileye.

بنتلي الكهربائية الجديدة

وظيفة القيادة الذاتية في سيارة بنتلي الكهربائية الجديدة يمكنها أن تقوم بقيادة السيارة وحدها دون استخدام اليدين على الطرق السريعة، وهذه الميزة تأتي ضمن المستوى الثالث من أنظمة القيادة الذاتية، ويتضمن النظام 11 كاميرا، وخرائط عالية الدقة، وشريحة معالجة حاسوبية من نوع Mobileye EyeQ5.

سيارة بنتلي الكهربائية ذاتية القيادة الجديدة مبنية على نظام PPE الكهربائي الذي طورته شركة أودي وبورشه.

بنتلي الكهربائية الجديدة

نظام سيارة بنتلي الكهربائية الجديدة يمكنه أن ينتج قوة 939 حصان، وستستخدم بنتلي برنامج 1.2 الخاص بمجموعة فولكس فاجن، كما أن بنتلي الكهربائية ذاتية القيادة الجديدة لن تكون الأكثر تطورًا من بين جميع موديلات بنتلي فحسب، بل أنها الأسرع والأكثر راحة.

بنتلي الكهربائية الجديدة

علاوة علي ذلك فإن بنتلي تخطط لإطلاق أربع سيارات كهربائية بحلول عام 2030، في إطار تحولها لتصبح علامة تجارية كهربائية بالكامل.