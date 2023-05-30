طرح سيارة بنتلي المشاركة بأول سباق لومان بسعر 18 مليون ريال| صور

قام جون دوف مالك وكالة سيارات بنتلي في لندن ومن أصول كندية ، بشراء واحدة من أولى سيارات أنتجت من قبل شركة بنتلي موتور التي تأسست عام 1919 علي يد والتر أوين بنتلي ، ساهم في معرفة وشهرة العلامة التجارة أن ذاك، حيث أنتجت أول سيارة من قبل شركة بنتلي الإنجليزية في عام 1921 وأطلق عليها أسم بنتلي سبورت وكانت قوة محركها 3000 سي سي .

بنتلي المشاركة بأول سباق لومان

بنتلي المشاركة بأول سباق لومان

أحب جون دوف سيارة بنتلي سبورت للغاية لدرجة أنه قام بشراء أول نسخة إنتاجية منها، ليبدأ بالمشاركة بها في سباقات التحمل، وشارك بها في سباق بروكلاندز المقام علي مدار 24 ساعة، مقسمة على فترتين بسبب منع السلطات المحلية للسباقات ليلاً وقتها.

بنتلي المشاركة بأول سباق لومان

تمكن دوف من تحقيق 38 رقم قياسي دولي بسبب المشاركة في هذا السباق، مما ساهم في لفت الأنظار إلى شركة السيارات الجديدة التي لم تكمل عامها الثاني بعد في صناعة السيارات، بسبب فوز جون دوف بالسباقات التي شارك بها بـ سيارة بنتلي سبورت.

بنتلي المشاركة بأول سباق لومان

شارك أوين مع فرانك كليمنت الذي يعمل في بنتلي في سباقات سيارات متواصل لمدة 24 ساعة ، وهذه كانت أول مشاركة في سباق لومانز في التاريخ بعام 1923.

بنتلي المشاركة بأول سباق لومان



قدمت نسخة سيارة بنتلي سبورت في ذلك الوقت بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 3000 س سي، و بأربعة صمامات لكل أسطوانة، ينتج قوة 70 حصان ، وكان بها ناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات، ووصلت سرعة سيارة بنتلي سبورت القصوى في ذلك الوقت الي 161 كم/ ساعة.

بنتلي المشاركة بأول سباق لومان



خرجت سيارة بنتلي سبورت عن العمل من قبل بنتلي في أربعينيات القرن الماضي، وتم بيعها لمالكها الجديد والتي قام بوضع بعض التعديلات عليها لتعزيز مظهرها وظلت متواجدة معه حتي عام 1987، وبعدها تم بيعها أيضا لمتحف سيارات وفور الحصول على السيارة قام مالك المتحف بالتواصل مع بنتلي للتأكد من تاريخ هذه السيارة ليكتشف التاريخ الأيقوني لهذه النسخة.

محرك بنتلي المشاركة بأول سباق لومان

والجدير بالذكر انه تم الحفاظ على هذه السيارة بعناية حتى الآن، و تم بيعها حاليا في مزاد بأكثر من 3 مليون جنية إسترليني ، أي ما يعادل 13.89 مليون ريال لأحد هواة السيارات البريطانية.