بنتلي تكشف إصدارين جديدين من السيارات الفاخرة| صور

تعاونت بنتلي مع أقدم متاجرها للبيع بالتجزئة، جاك باركلي ، وخياط هانتسمان للكشف عن نسختين محدودتين حسب الطلب.

يطلق على الإصدارات الخاصة اسم هانتسمان ايديشن ، وتستند الإصدارات الخاصة إلى Bentayga Extended Wheelbase Azure و Continental GTC Speed، و "تترجم تراث Huntsmanالبالغ 174 عامًا" إلى سيارات حديثة.

بنتلي تكشف إًصداران جديدان من السيارات الفاخرة

وكجزء من هذا الجهد، تمتاز السيارات بتصميم داخلي فريد من نوعه مع مساند رأس مطرزة من Huntsman، بالإضافة إلى تصميم العلامة التجارية النجمة من أربع نقاط بالفحم، وتنضم إليهم خياطة متقاطعة ولوحات عتبات خاصة، حتى المفاتيح تم إضفاء مظهر راقي عليها لأن الإصدارات الخاصة تأتي مع صندوق مفاتيح "مرصع بالتويد ومختوم بشعار Huntsman."

بنتلي تكشف إًصداران جديدان من السيارات الفاخرة

تتميز Bentayga EWB Huntsman Edition بتصميم خارجي معدني عنابي مع لمسات من الكروم اللامع وعجلات مقاس 22 بوصة تتميز بلمسة نهائية لامعة، تنضم إليهم شارات Huntsman Edition على العمود الخلفي.

بالانتقال إلى الداخل ، تمزج الكروس هانتسمان تويد مع جلد دامسون وبورتلاند في "طبقة متقنة من الحرفية"، وتابعت بنتلي قائلة إن لمسات التويد يمكن العثور عليها في جميع أنحاء المقصورة بما في ذلك على ناقل الحركة وجيوب الباب ومناطق التخزين ومقابض الإمساك.

بنتلي تكشف إًصداران جديدان من السيارات الفاخرة

تسير سيارة Continental GTC Speed Huntsman Edition في اتجاه مختلف حيث تتميز بتصميم خارجي من الساتان الرمادي مع لمسات باللون الأسود بالإضافة إلى عجلات سوداء مقاس 22 بوصة، وتنضم إليهم شارة سوداء من Huntsmanعلى الرفارف الأمامية.

تحتضن المقصورة جمالية داكنة مثل جلد Beluga و Porpoiseالمتناقض مع Huntsman هناك أيضًا قشرة Galaxy Stoneذات تشطيب مزدوج ، والتي لها مظهر يشبه الجرانيت.

بنتلي تكشف إًصداران جديدان من السيارات الفاخرة

قالت بنتلي إن المثالين "جزء من مجموعة مكونة من 1 من 5 لكل طراز"، وأضاف صانع السيارات أنه سيتمكن العملاء من "التأثير على العديد من جوانب إصدارات Huntsman" حيث تم تصميمها حسب الطلب.

سيحصل المشترون على سترة Huntsman للذهاب مع سيارتهم، ومع ذلك ، هذا ليس شيئًا جاهزًا حيث يمكن للعملاء السفر إلى متجر Savile Row التابع للشركة لاختيار القماش المفضل لديهم والقياس "لضمان تصنيع سترتهم وفقًا لمتطلباتهم تمامًا".