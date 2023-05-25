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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات أول سيارة كهربائية من لامبورجيني| صور

لامبورجيني ريفوليتو
لامبورجيني ريفوليتو

كشفت العلامة التجارية الإيطالية لامبورجيني المعروفة بسيارتها الرياضية الخارقة، عن أول إصداراتها الكهربائية بعد طول انتظار، لتدخل بذلك عصراً جديداً كلياً، حيث ستتحول الى شركة سيارات كهربائية بالكامل مستقبلاً.

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لامبورجيني ريفوليتو

وكشفت العلامة التجارية الإيطالية لامبورجيني عقب الإعلان عن سيارة روفليتو، أنها باعت بالفعل ما قيمته عامان من الإنتاج للسيارة الفائقة الهجينة الجديدة.

 

كما هو الحال في جميع الصور الرسمية، تأتي ريفوليتو بظلال برتقالية مذهلة، حيث يمكن الاختيار بين سبعة ألوان، وتأتي مزودة بمحرك ينتج قوة تصل الى 1001 حصان.

لامبورجيني ريفوليتو

تمثل ريفوليتو بداية مرحلة جديدة للامبورجيني، حيث سيتبعها زوجان هجينان آخران، حيث أكدت لامبورجيني بالفعل وجود سيارة Urus PHEV لعام 2024 عندما يتم الكشف عن خليفة هوراكان أيضًا مع مجموعة نقل الحركة الكهربائية، في عام سيبلغ عدد السيارات الكهربائية للشركة أربعة.

لامبورجيني ريفوليتو

قال الرئيس التنفيذي ستيفان وينكلمان في مقابلة سابقة إن السيارة الخارقة الجديدة ستعيش حتى عام 2030 ، على الرغم من لوائح الانبعاثات الصارمة المتزايدة، وسيؤدي تهجين محرك V12إلى جعل ذلك ممكنًا ، وستكون نفس القصة مع استبدال هوركان بفضل مجموعة نقل الحركة الهجينة، أما بالنسبة لسيارة أوروس، فسيكون الجيل الثاني من سيارات الدفع الرباعي الفائقة عبارة عن سيارة كهربائية.

لامبورجيني ريفوليتو

تعتمد لامبورجيني ريفوليتو على محرك LB744بسعة 6.5 لتر يعتبر نسخة محسنة للمحرك L545 الموجود في أفينتادور، وتم ضبطه لينتج 814 حصانًا (607 كيلو واط / 825 حصانًا) وعزم دوران يبلغ 535 رطل قدم (725 نيوتن متر) ، ما يجعله أقوى محرك V12 من لامبورجيني على الإطلاق، ويعمل جنباً الى جنب مع ثلاثة محركات كهربائية ليصل مجموع القوة المولدة الى 1,001 حصان.

لامبورجيني لامبورجيني ريفوليتو ريفوليتو Urus هوراكان

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