عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

آريس مودينا تكشف عن نسخة كوبيه من بنتلي مولسان الفاخرة

Bentley Coupe Sport
Bentley Coupe Sport

لم تصنع بنتلي أي نسخ ذات بابين من سيارتها الشهيرة مولسان، لكن بعد سنوات قليلة من انتهاء إنتاجها، كانت أريس مودينا موجودة من خلال إصدار خاص جديد محدود الإنتاج ومُصنَّع بمقصورة داخلية جديدة تُدعى بنتلي كوبيه سبورت.

5 سيارات مستعملة بأقل من 110 آلاف جنيه| صور

فرصة .. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي بايون بعد تخفيضها 70%

Bentley Coupe Sport

على الرغم من التصميم المختلف، تظل Bentley Coupe Sport وفية لتصميم السيارة الأصلية، وتبدو وكأنها الخلف المناسب لسيارة Bentley Brooklands Coupé (2008-2011).

 

أصبح التحويل ممكنًا من خلال تقطيع هيكل السيارة الثمين، وتحريك العمود Bللخلف وإنشاء أبواب أمامية أكبر، ومن المثير للاهتمام أيضاً أنه لم يطرأ أي تغيير على قاعدة العجلات أو مسند أقدام Mulsanne.

Bentley Coupe Sport

صُنعت الألواح الربعية الخلفية المعاد تصميمها من الألمنيوم، بينما صُنعت الأبواب والسقف من ألياف الكربون، وهو خط السقف رياضي أكثر مما كان عليه في الأصل، مع نافذة مطابقة في الملف الشخصي وأقسام جديدة على السطح الخلفي، مع تجميع كل شيء يدويًا. 

 

Bentley Coupe Sport

وكلمسة نهائية، أضافت اريس مودينا مجموعة جديدة من العجلات المعدنية مقاس 22 بوصة، والعتبات الجانبية المصممة حسب الطلب ، والناشر الخلفي الرقيق، إلى جانب الكوبيه العادية، تقدم أيضًا إصدار Targaمع فتحة سقف.

 

في الداخل، يحتوي التصميم المخصص على زوج جديد من المقاعد الأمامية يمكن طيه لتوفير إمكانية الوصول إلى المقعد الخلفي، وعلاوة على ذلك تم إعادة صياغة ألواح الأبواب الخلفية لسيارة بنتلي مولسان لتتوافق مع الهيكل الجديد. 

 

Bentley Coupe Sport

ونظرًا لعدم وجود تغيير في قاعدة العجلات، توفر الكوبيه الرياضية ذات البابين نفس مساحة الأرجل الخلفية مثل سيارة Mulsanne ذات الأبواب الأربعة ، على الرغم من أن مساحة الرأس يجب أن تكون أسوأ قليلاً بسبب اختلاف خط السقف.

 

تتم مشاركة لوحة القيادة مع سيارة السيدان ذات الأبواب الأربعة ، ولكن سيتمكن كل مالك من تخصيص سيارة الكوبيه الرياضية باستخدام مواد عالية الجودة مثل الألمنيوم والخشب والجلد وألياف الكربون.

 

يعد نظام المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصات قديمًا بعض الشيء ، ولكن نظام Mulsanneالصوتي المكون من 14 مكبر صوت بست قنوات مع مضخمين سيوفر بالتأكيد جودة صوت رائعة حتى بالنسبة لمعايير اليوم.

 

تأتي السيارة بمحرك V8 جيد التوربو المزدوج سعة 6.75 لتر ينتج 505 حصان (377 كيلوواط / 512 حصان) وعزم دوران يبلغ 1020 نيوتن متر (752 رطل قدم)، وتنتقل الطاقة إلى المحور الخلفي من خلال علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات، ومع سرعة قصوى معلن عنها تبلغ 296 كم / ساعة (184 ميلاً في الساعة).

 

في حين أن اريس مودينا لم تكشف عن التكلفة أو العدد الدقيق للوحدات المصممة يدويًا لسيارة بنتلي كوبيه سبورت، فقد صرحت الشركة أن عددًا قليلًا منها سيكون متاحًا، كما هو الحال مع جميع المشاريع المُصنَّعة.

بنتلي مولسان آريس مودينا entley Coupe Sport entley Coupe

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باس إيديها ورجليها .. الراقصة شمس تثير الجدل بصور جديدة مع سعد الصغير

أم البطل.. وفاة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل

إزاي! .. أحمد موسى يحذر من كارثة حقيقية .. فيديو

الحد الأقصى 1635 جنيها.. مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات أول أبريل

3 أيام .. الهلال السوداني يفجر مفاجأة بشأن عقوبة الكاف

الزمالك يطارد كهربا من جديد .. تطورات بـ الفيفا تصدم نجم الأهلي

وهلت بشائر رمضان| انخفاض 50 جنيها في أسعار الدواجن والبيض.. واللحوم بـ 190 خلال الشهر الكريم

مفاجأة مدوية .. نادٍ صيني يضم صفقة الأهلي الضائعة

موضوعات متعلقة

BMW تدرس إنتاج بعض الإصدارات بناقل حركة مانيوال.. صور

إلحق اشتريها من برا.. خصم 70% على قيمة وديعة فيات تيبو

فرصة .. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي بايون بعد تخفيضها 70%

5 سيارات مستعملة بأقل من 110 آلاف جنيه| صور

أرخص سيارة زيرو موفرة في البنزين بالسوق المصري | صور

للمصريين بالخارج.. 5 سيارات جديدة للشراء من الكويت| صور

ملوك التوفير.. 5 سيارات زيرو موفرة في البنزين| صور

مرسيدس زلموكة مستعملة بـ 100 ألف جنيه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ذكرى ميلاد زكي رستم.. لقب برائد مدرسة الاندماج ودخوله الفن أصاب والدته بالشلل

ليلة النصف من شعبان جبر الله فيها بخاطر النبي.. ماذا نفعل الآن؟

الإسكان: بدء حجز دار وسكن مصر بمشروع القطامية جاردنز

القومي للبحوث الفلكية يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن النشاط الزلزالي

اذهبي إلى الطبيب فورا.. مشاكل أمراض النساء الشائعة

بتعمل عمليات.. سيدة المطرية تنتحل صفة طبيبة نساء| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جعان مش لاقي أكل.. قصة مأساوية لمواطن من حياة فارهة للمرض النفسي

بعد وفاتها .. شاهد| صورة نادرة للراحلة شريفة فاضل مع ابنها الشهيد

بفستان مجسم.. لجين عمران تخطف الأنظار بلوك كلاسيكي ساحر

ظاهرة فلكية نادرة تحدث في 28 سبتمبر 2024.. ما هي وتأثيرها على الأرض؟

فيديو

يموج يمينا ويسارا ويرجع بحامليه للخلف.. قصة متوفى رفض الخروج من المسجد

تفاصيل تحسين الأجور والمعاشات وبدل المهن يكشفها وزير المالية | فيديو

هزة أرضية مدمرة تضرب تركيا بقوة 10 ريختر في هذا الموعد |تغطية خاصة

13 جنسية أجنبية.. الكشف عن تفاصيل ضبط عصابة تطبيق هوج بول|تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

عمر الأحمد

اثنان وثلاثون عاما من التحرير

نهى زكريا

مصر مركز إقليمي للطاقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ