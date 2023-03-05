آريس مودينا تكشف عن نسخة كوبيه من بنتلي مولسان الفاخرة

لم تصنع بنتلي أي نسخ ذات بابين من سيارتها الشهيرة مولسان، لكن بعد سنوات قليلة من انتهاء إنتاجها، كانت أريس مودينا موجودة من خلال إصدار خاص جديد محدود الإنتاج ومُصنَّع بمقصورة داخلية جديدة تُدعى بنتلي كوبيه سبورت.

B entley Coupe Sport

على الرغم من التصميم المختلف، تظل Bentley Coupe Sport وفية لتصميم السيارة الأصلية، وتبدو وكأنها الخلف المناسب لسيارة Bentley Brooklands Coupé (2008-2011).

أصبح التحويل ممكنًا من خلال تقطيع هيكل السيارة الثمين، وتحريك العمود Bللخلف وإنشاء أبواب أمامية أكبر، ومن المثير للاهتمام أيضاً أنه لم يطرأ أي تغيير على قاعدة العجلات أو مسند أقدام Mulsanne.

B entley Coupe Sport

صُنعت الألواح الربعية الخلفية المعاد تصميمها من الألمنيوم، بينما صُنعت الأبواب والسقف من ألياف الكربون، وهو خط السقف رياضي أكثر مما كان عليه في الأصل، مع نافذة مطابقة في الملف الشخصي وأقسام جديدة على السطح الخلفي، مع تجميع كل شيء يدويًا.

B entley Coupe Sport

وكلمسة نهائية، أضافت اريس مودينا مجموعة جديدة من العجلات المعدنية مقاس 22 بوصة، والعتبات الجانبية المصممة حسب الطلب ، والناشر الخلفي الرقيق، إلى جانب الكوبيه العادية، تقدم أيضًا إصدار Targaمع فتحة سقف.

في الداخل، يحتوي التصميم المخصص على زوج جديد من المقاعد الأمامية يمكن طيه لتوفير إمكانية الوصول إلى المقعد الخلفي، وعلاوة على ذلك تم إعادة صياغة ألواح الأبواب الخلفية لسيارة بنتلي مولسان لتتوافق مع الهيكل الجديد.

B entley Coupe Sport

ونظرًا لعدم وجود تغيير في قاعدة العجلات، توفر الكوبيه الرياضية ذات البابين نفس مساحة الأرجل الخلفية مثل سيارة Mulsanne ذات الأبواب الأربعة ، على الرغم من أن مساحة الرأس يجب أن تكون أسوأ قليلاً بسبب اختلاف خط السقف.

تتم مشاركة لوحة القيادة مع سيارة السيدان ذات الأبواب الأربعة ، ولكن سيتمكن كل مالك من تخصيص سيارة الكوبيه الرياضية باستخدام مواد عالية الجودة مثل الألمنيوم والخشب والجلد وألياف الكربون.

يعد نظام المعلومات والترفيه مقاس 8 بوصات قديمًا بعض الشيء ، ولكن نظام Mulsanneالصوتي المكون من 14 مكبر صوت بست قنوات مع مضخمين سيوفر بالتأكيد جودة صوت رائعة حتى بالنسبة لمعايير اليوم.

تأتي السيارة بمحرك V8 جيد التوربو المزدوج سعة 6.75 لتر ينتج 505 حصان (377 كيلوواط / 512 حصان) وعزم دوران يبلغ 1020 نيوتن متر (752 رطل قدم)، وتنتقل الطاقة إلى المحور الخلفي من خلال علبة تروس أوتوماتيكية من ثماني سرعات، ومع سرعة قصوى معلن عنها تبلغ 296 كم / ساعة (184 ميلاً في الساعة).

في حين أن اريس مودينا لم تكشف عن التكلفة أو العدد الدقيق للوحدات المصممة يدويًا لسيارة بنتلي كوبيه سبورت، فقد صرحت الشركة أن عددًا قليلًا منها سيكون متاحًا، كما هو الحال مع جميع المشاريع المُصنَّعة.