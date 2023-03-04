فرصة .. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي بايون بعد تخفيضها 70%

تقدم العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من أقوى السيارات الاقتصادية والمتوسطة بالسوق المصري وخاصة في فئة الكروس أوفر، ومن أبرزها هيونداي بايون.

هيونداي بايون

وأجرى مجلس النواب المصري عدة تعديلات جديدة على قانون استيراد السيارات من الخارج، تمثلت أبرزها في تخفيض قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة 70% ، بالإضافة لتمديد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، وتمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، كما تم إلغاء حظر البيع عليها.

هيونداي بايون

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية ام لا.

هيونداي بايون

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة هيونداي بايون بعد تخفيضها 70%

هيونداي بايون موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,498 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 3,498 دولار.

هيونداي بايون موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,743 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 3,743 دولار.

هيونداي بايون

مواصفات السيارة هيونداي بايون موديل 2022

ودعمت السيارة هيونداي بايون موديل 2022 بمحرك 1400 سي سي، رباعي الأسطوانات، قادر على ضخ 100 حصان، وعزم اقصى للدوران 134 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات بتقنية الدفع الامامي، بالإضافة إلى القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.4 ثانية.