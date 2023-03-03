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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد تخفيضها 70%.. تعرف على قيمة وديعة استيراد كيا سبورتاج

كيا سبورتاج
كيا سبورتاج

وافق مجلس النواب على إجراء عدة تعديلات في قانون استيراد السيارات من الخارج، جاءت أبرزها بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% ، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، وتمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.

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كيا سبورتاج

وينص القانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية لا.

كيا سبورتاج

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة كيا سبورتاج بعد تخفيضها 70%

كيا سبورتاج موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,257 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 4,257 دولار.

كيا سبورتاج موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,529 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 4,529 دولار.

كيا سبورتاج موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,577 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 5,577 دولار.

كيا سبورتاج موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,700 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 5,700 دولار.

كيا سبورتاج موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,140 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 6,140 دولار.

كيا سبورتاج

مواصفات السيارة كيا سبورتاج الجديدة في مصر 

وتستمد السيارة كيا سبورتاج اوامر التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 نقلات طراز DCT، متصل بمحرك 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، قادر على إنتاج قوة اجمالية قدرها 180 حصانا، و 265 نيوتن/متر من عزم الدوران.

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