لفترة محدودة.. قيمة الوديعة البنكية لـ تويوتا كورولا بعد تخفيضها 70%

تتربع السيارة تويوتا كورولا على عرش السيارات الأنجح والأكثر مبيعاً في مصر، حيث تجمع بين التقنيات الرائدة والاقتصادية، وتحرص العلامة التجارية اليابانية على إطلاق أجيال جديدة منه سنوياً لتحافظ على نجاحها، وتعتبر من بين أقوى السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج.

تويوتا كورولا موديل 2023

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على إجراء عدة تعديلات في قانون استيراد السيارات من الخارج، جاءت أبرزها بتخفيض قيمة الوديعة المطلوبة 70% ، ومد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023، وتمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع عليها.

تويوتا كورولا موديل 2023

وينص القانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية لا.

تويوتا كورولا موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة تويوتا كورولا

تويوتا كورولا موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 2,918 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 2,918 دولار.

تويوتا كورولا موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,228 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 3,228 دولار.

تويوتا كورولا موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 3,552 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 3,552 دولار.

تويوتا كورولا موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,323 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 4,323 دولار.

تويوتا كورولا موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 4,626 دولار، اما قيمة الوديعة (بدون اتفاقيات دولية) بسعر 4,626 دولار.

مواصفات السيارة تويوتا كورولا موديل 2023

تأتي السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يعمل بالبنزين ويتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، بنظام دفع أمامي، وناقل حركة من نوع CVT .

وتصل السرعة القصوى للسيارة تويوتا كورولا موديل 2023 الى 190 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من وضع الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر خلال 11 ثانية فقط.