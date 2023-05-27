عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنتلي تعين رئيس التصميم السابق في فولفو لقيادتهم إلى العصر الكهربائي

صدى البلد

قررت علامة السيارات الشهيرة بنتلي تعيين مدير جديد للتصميم هذا الخريف بعد أن سعت لعودة روبين بيج إلى العلامة التجارية الفاخرة.

ومن المقرر أن يتولى بيج هذا المنصب في الأول من سبتمبر، وسيجلب معه أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في هذا المنصب، ويشمل ذلك عمله مؤخرًا في فولفو ، حيث شغل منصب رئيس التصميم للشركة العالمية وكان "فعالًا في إنشاء لغة التصميم لمستقبل فولفو الكهربائي."

بنتلي تعين رئيس التصميم ف فولفو سابقا لقيادتهم إلى العصر الكهربائي 

وترك بيج بصماته على العلامة التجارية السويدية ، فهو ليس غريبًا تمامًا في بنتلي، فقد كان رئيس قسم التصميم الداخلي بين عامي 2001 و 2013، وكان له دور في صناعة كبائن الجيل الأول من كونتيننتال جي تي وكذلك أحدث مولسان.

وسيقدم بيج تقاريره إلى الرئيس التنفيذي أدريان هولمارك ، الذي قال "يسعدني أن أرحب بعودة روبن إلى بنتلي بعد أن عملت معه خلال فترة مؤثرة في تاريخ بنتلي موتورز ، حيث أطلقت كونتيننتال جي تي التي تحدد القطاع."

بنتلي تعين رئيس التصميم ف فولفو سابقا لقيادتهم إلى العصر الكهربائي 

وتابع هولمارك ليقول إن بيج ستساعد في الدخول إلى عصر سيارة بنتلي الكهربائية حيث "ينضم في وقت نشكل فيه قصة أعظم ونحن نسرع رحلتنا نحو الكهربة الكاملة بحلول عام 2030. 

وتشير تجارب بيج السابقة من تصميم السيارات المبتكر ، جنبًا إلى جنب مع الفهم القوي لعلامة بنتلي التجارية ، مما يعني أنه في وضع مثالي يمكننا من تحقيق طموحاتنا المستقبلية كشركة رائدة في مجال التنقل الفاخر المستدام ".

وردد بيج هذه المشاعر بقوله: "إن العودة وإتاحة الفرصة لي للمساعدة في وضع لغة التصميم لأول سيارة بنتلي كهربائية بالكامل، وإعادة تعريف القواعد مع الحفاظ على استمرارية الماضي والحاضر ، هو تحدٍ يشرفني أن أقوده."

بنتلي روبين بيج التصميم فولفو مولسان كونتيننتال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

بيع أول سيارة أستون مارتن DB12 مقابل 1.6 مليون دولار

بيجو ورينو .. أسعار أشهر 5 سيارات فرنسية بالسوق المصري| صور

130 ألف جنيه | 5 سيارات مستعملة بأسعار مغرية .. صور

سوق المستعمل.. أحدث أسعار فيات سيينا| صور

الأقل سعراُ.. أسعار شيري أريزو 5 الجديدة.. صور

جريت وول تتهم BYD بمخالفة لوائح السيارات الصينية

الأسرع في العالم.. اسبارك أويل الكهربائية تدخل موسوعة جينيس| شاهد

احتراق مرسيدس AMG One الأقوى في تاريخ الشركة| صور

ترشيحاتنا

أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وكيل الأزهر لرؤساء لجان الثانوية: الطلاب أمانة في أعناقكم

حماس: الاعتداءات على المغير تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا

145 ألف رأس ماشية| "التموين" تزف بشرى بشأن أسعار اللحوم البلدي قبل عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ