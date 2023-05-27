بنتلي تعين رئيس التصميم السابق في فولفو لقيادتهم إلى العصر الكهربائي

قررت علامة السيارات الشهيرة بنتلي تعيين مدير جديد للتصميم هذا الخريف بعد أن سعت لعودة روبين بيج إلى العلامة التجارية الفاخرة.

ومن المقرر أن يتولى بيج هذا المنصب في الأول من سبتمبر، وسيجلب معه أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في هذا المنصب، ويشمل ذلك عمله مؤخرًا في فولفو ، حيث شغل منصب رئيس التصميم للشركة العالمية وكان "فعالًا في إنشاء لغة التصميم لمستقبل فولفو الكهربائي."

بنتلي تعين رئيس التصميم ف فولفو سابقا لقيادتهم إلى العصر الكهربائي

وترك بيج بصماته على العلامة التجارية السويدية ، فهو ليس غريبًا تمامًا في بنتلي، فقد كان رئيس قسم التصميم الداخلي بين عامي 2001 و 2013، وكان له دور في صناعة كبائن الجيل الأول من كونتيننتال جي تي وكذلك أحدث مولسان.

وسيقدم بيج تقاريره إلى الرئيس التنفيذي أدريان هولمارك ، الذي قال "يسعدني أن أرحب بعودة روبن إلى بنتلي بعد أن عملت معه خلال فترة مؤثرة في تاريخ بنتلي موتورز ، حيث أطلقت كونتيننتال جي تي التي تحدد القطاع."

بنتلي تعين رئيس التصميم ف فولفو سابقا لقيادتهم إلى العصر الكهربائي

وتابع هولمارك ليقول إن بيج ستساعد في الدخول إلى عصر سيارة بنتلي الكهربائية حيث "ينضم في وقت نشكل فيه قصة أعظم ونحن نسرع رحلتنا نحو الكهربة الكاملة بحلول عام 2030.

وتشير تجارب بيج السابقة من تصميم السيارات المبتكر ، جنبًا إلى جنب مع الفهم القوي لعلامة بنتلي التجارية ، مما يعني أنه في وضع مثالي يمكننا من تحقيق طموحاتنا المستقبلية كشركة رائدة في مجال التنقل الفاخر المستدام ".

وردد بيج هذه المشاعر بقوله: "إن العودة وإتاحة الفرصة لي للمساعدة في وضع لغة التصميم لأول سيارة بنتلي كهربائية بالكامل، وإعادة تعريف القواعد مع الحفاظ على استمرارية الماضي والحاضر ، هو تحدٍ يشرفني أن أقوده."