بنتلي تكشف عن باتور بمزيد من المواصفات الحصرية| صور

توفر بنتلي باتور لقسم التخصيص في Mulliner الفرصة لعرض مستقبل الرفاهية المستدامة، وتسلط الشركة الضوء على ما هو ممكن من خلال تزويد العملاء بأربعة خيارات ممكنة لسياراتهم الفارهة الجديدة، ومن بين 18 سيارة قيد الإنتاج ، هناك 16 سيارة في طور المواصفات.

بنتلي تكشف عن باتور بمزيد المواصفات الحصرية

يتميز مظهر سيارة بنتلي باتور بالهيكل الأخضر وزخرفة خارجية من الكريستال الأسود اللامع، ويحتوي التصميم الداخلي على مخطط ألوان مطابق، وتتميز لوحة القيادة بالحفر بالليزر.

تستخدم باتور مادة مستدامة قائمة على الكتان بدلاً من ألياف الكربون لعناصر طقم الجسم وبعض الأسطح الداخلية، لكي تكون أكثر صداقة للبيئة.

بنتلي تكشف عن باتور بمزيد المواصفات الحصرية

سيتاح للمشترين العديد من الخيارات الخضراء للتنجيد، هناك جلد يستخدم كمية أقل من الماء مقارنة بالدباغة التقليدية، وتتوفر أيضًا جلود يمكن تتبعها منخفضة ثاني أكسيد الكربون، يعد النسيج الذي يأتي من المنتجات الثانوية لعملية تحميص القهوة خيارًا آخر، ويأتي السجاد من خيوط معاد تدويرها.

بنتلي تكشف عن باتور بمزيد المواصفات الحصرية

تقوم بنتلي بتعبئة باتور بالفخامة، بالإضافة إلى استخدام مواد صديقة للبيئة، على سبيل المثال هناك عناصر مطبوعة ثلاثية الأبعاد من الذهب عيار 18 قيراطًا، وقطع التيتانيوم موجودة أيضًا في المقصورة.

بنتلي تكشف عن باتور بمزيد المواصفات الحصرية

باتور هو الطراز الأخير الذي سيتوفر بمحرك W12 مزدوج التوربو سعة 6.0 لتر قبل أن ينتهي المحرك من الإنتاج في أبريل 2024، وسينتج المحرك 740 حصانًا و 737 رطلاً من عزم الدوران.

يبدأ سعر باتور حوالي 2 مليون دولار (1.65 مليون جنيه إسترليني)، وذلك قبل أن يضيف المشترون اختيارات التخصيص الخاصة بهم، وتبدأ عمليات التسليم في منتصف عام 2023.