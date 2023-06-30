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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيفروليه سلفرادو الكهربائية الجديدة كليًا | صور

صدى البلد

كشفت شركة شيفروليه الأمريكية عن أسعار سياراتها الجديدة شيفروليه سلفرادو الكهربائية الجديدة كلياً، وذلك بعد أن قررت شيفروليه  إلغاء الفئة الأساسية التي يبدأ سعرها من 40 ألف دولار، وذلك نتيجة للضغوط التضخمية التي تواجهها صناعة السيارات الكهربائية والتي أدت زيادات أسعار البطاريات .

شيفروليه سلفرادو الكهربائية البيك أب

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يمكن لسيارة شيفروليه سلفرادو الكهربائية التي تنتمي الي فئة السيارات البيك أب أن تقوم بقطع مسافة سير تصل الي 644 كيلومترًا بالشحنة الواحدة وذلك في فئات 3WT و RST، ويرتفع المدى إلى 724 كيلومترًا في فئة 4WT.

شيفروليه سلفرادو الكهربائية البيك أب

وتعمل شركة شيفروليه الأمريكية الآن علي عدد آخر من فئات سلفرادو الكهربائي وبأسعار قد تبدأ من 50 ألف دولار، وذلك لطرحها في الأسواق لمنافسة طرازات أخري من نفس فئتها .

شيفروليه سلفرادو الكهربائية البيك أب


جدير بالذكر أن منافسة  شيفروليه سلفرادو الكهربائية الرئيسية هي سيارة فورد F-150 لايتنينج الكهربائية، قد بيعت لأول مرة بسعر 40 ألف دولار،  وسعرها بنسبة 50% خلال عامين بقيمة تصل الي إلى 60 ألف دولار للفئة الأساسية حالياً.

- أسعار شيفروليه سلفرادو الكهربائية موديل 2023 :

شيفروليه سلفرادو الكهربائية البيك أب

الفئة الأولي من شيفروليه سلفرادو EV 4WT تباع بسعر 79.800 ألف دولار أمريكي .

الفئة الثانية من شيفروليه سلفرادو EV 3WT تباع بسعر 74.800 ألف دولار أمريكي .

الفئة الثالثة من شيفروليه سلفرادو RST تباع بسعر 106.895 ألف دولار أمريكي .

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