عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيفروليه بولت الكهربائية الجديدة في السعودية | صور

السيارة الكهربائية
السيارة الكهربائية شيفروليه بولت

يحتوي السوق السعودي على الكثير من طرازات شركة شيفروليه، والتي تتنوع من ناحية التصميم الخارجي، والتجهيزات الفنية بحسب الفئات والموديلات المطروحة، ولعل من أبزر سيارات شيفروليه هي النسخة " بولت"، والتي تعتمد على قدرات الطاقة الكهربائية المتطورة.

أرخص سعر للزيرو.. شيفروليه اوبترا موديل 2023 في مصر

أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة في مصر| صور

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة شيفروليه بولت الكهربائية في السعودية

 السيارة الكهربائية شيفروليه بولت

تعرف على مواصفات السيارة الكهربائية شيفروليه بولت

 

تأتي شيفروليه بولت بمحرك كهربائي "فردي"، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 200 حصانا، و 360 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع خاصية الجر الامامي للعجلات، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبطارية سعة 60 كيلو وات.

 السيارة الكهربائية شيفروليه بولت

ويمكن للسيارة شيفروليه بولت قطع مدى يقدر بـ 500 كم، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 7 ثواني.

 

تضم السيارة شيفروليه بولت حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، مساعد المكابح المانع للانغلاق ABS، ودعم المكابح BA، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، مع عرض متابعة ضغط الإطارات، وزجاج كهربائي وقفل مركزي، وانذار مانع للسرقة.

 السيارة الكهربائية شيفروليه بولت

وزودت السيارة شيفروليه بولت بنظام صوتي ترفيهي، وشاشة داخلية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وبلوتوث، ومدخل AUX، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومقود حركة كهربائي الأداء قابل للإمالة، بينما ترتكز على جنوط رياضية، واطلالة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل.

 

سعر السيارة شيفروليه بولت الكهربائية في السوق السعودي 

 

تقدم السيارة شيفروليه بولت الكهربائية الجديدة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 189.400 ريال. 

شيفروليه بولت شيفروليه بولت السيارة الكهربائية السيارة الكهربائية شيفروليه بولت سعر ومواصفات السيارة شيفروليه بولت السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفية في حادثة التجمع ؟

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

كاش مايوه شيفون .. أمينة خليل تثير الجدل من المالديف

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

فرج عامر يكشف شروط الأهلي لضم أشرف بن شرقي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أسعار السيارة فيات تيبو موديل 2023 في مصر.. صور

فولكس فاجن "جولف" موديل 2023 .. اعرف سعرها

سعر بيجو 3008 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

الأسعار الجديدة للسيارة ايجل برو بالسوق المصري .. صور

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

مواصفات واسعار ستروين "C4 X" بعد تقديمها في مصر .. صور

اشتري ياباني .. أسعار تويوتا كورولا موديل 2023 بمصر .. صور

الأرخص في مصر .. 5 سيارات "زيرو" تبدأ من 399 ألف جنيه

ترشيحاتنا

اعتزال الفن وفتى أحلامها| ميرهان حسين تفجر مفاجآت على الهواء

حكم السحر في الشرع.. من الكبائر وفاعله كافر

مسلحون يرتدون أزياء رسمية ويطوقون مبنى وزارة الداخلية في روستوف | شاهد

أعراض تصاحب الإقلاع عن التدخين.. نصائح لتخفيف المتاعب

سعر شيفروليه بولت الكهربائية الجديدة في السعودية | صور

المقاولون: سنكرر تجربة صلاح والننى.. والمال لا يصنع البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

بعد خبر وفاتها.. الفنانة ياسمين أيمن : معنديش عربية ومش أنا صاحبة الحادثة

فيديو

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ