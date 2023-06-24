سعر شيفروليه بولت الكهربائية الجديدة في السعودية | صور

يحتوي السوق السعودي على الكثير من طرازات شركة شيفروليه، والتي تتنوع من ناحية التصميم الخارجي، والتجهيزات الفنية بحسب الفئات والموديلات المطروحة، ولعل من أبزر سيارات شيفروليه هي النسخة " بولت"، والتي تعتمد على قدرات الطاقة الكهربائية المتطورة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة شيفروليه بولت الكهربائية في السعودية

السيارة الكهربائية شيفروليه بولت

تعرف على مواصفات السيارة الكهربائية شيفروليه بولت

تأتي شيفروليه بولت بمحرك كهربائي "فردي"، يتمكن من انتاج قوة إجمالية قدرها 200 حصانا، و 360 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع خاصية الجر الامامي للعجلات، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبطارية سعة 60 كيلو وات.

السيارة الكهربائية شيفروليه بولت

ويمكن للسيارة شيفروليه بولت قطع مدى يقدر بـ 500 كم، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة، يمكنها الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 7 ثواني.

تضم السيارة شيفروليه بولت حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، مساعد المكابح المانع للانغلاق ABS، ودعم المكابح BA، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS، مع عرض متابعة ضغط الإطارات، وزجاج كهربائي وقفل مركزي، وانذار مانع للسرقة.

السيارة الكهربائية شيفروليه بولت

وزودت السيارة شيفروليه بولت بنظام صوتي ترفيهي، وشاشة داخلية، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وبلوتوث، ومدخل AUX، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومقود حركة كهربائي الأداء قابل للإمالة، بينما ترتكز على جنوط رياضية، واطلالة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل.

سعر السيارة شيفروليه بولت الكهربائية في السوق السعودي

تقدم السيارة شيفروليه بولت الكهربائية الجديدة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 189.400 ريال.