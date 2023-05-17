عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة في مصر| صور

صدى البلد

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه عن تحديث جديد لأسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022  الجديدة موديل 2023.

لهُواة المُستعمل.. 5 سيارات بسعر يبدأ من 150 ألف جنيه |صور

لو معاك 180 ألف جنيه.. اشتر أوبل أسترا مستعملة| صور

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وتحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على شاشة 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وسنتر لوك، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

وتأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات يستطيع أن يضخ 149 حصانا، بواسطة محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو،  وعزم دوران 255 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT بتقنية الجر الامامي للعجلات.

 

وحصلت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و مشغل أقراص مدمجة CD، وبلوتوث، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالإضافة إلى مدخل USB.

 

وتضم السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 باقة من التجهيزات تتضمن زر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، ومكيف هواء ديجيتال، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة التحكم، بالإضافة إلى جنوط رياضية.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022 

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 979,990 جنيها

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 999,990 جنيها

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 1,089,990 جنيها

الفئة الرابعة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 1,109,990 جنيها

شيفروليه كابتيفا شيفروليه كابتيفا موديل 2022 شيفروليه كابتيفا CVT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

حديد عز يتراجع 1000 جنيه خلال ساعات|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

أول تعليق من بدر رجب بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي|فيديو

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

موضوعات متعلقة

تسلا تربح معركة قضائية ضد ولاية ديلاوير الأمريكية| صور

لقطات مميزة لسيارة بورشه 918 سبايدر| شاهد

جنرال موتورز تسحب مليون سيارة بسبب مشاكل الوسائد الهوائية

لهُواة المُستعمل.. 5 سيارات بسعر يبدأ من 150 ألف جنيه |صور

لو معاك 180 ألف جنيه.. اشتر أوبل أسترا مستعملة| صور

5 سيارات دفع رباعي جديدة بالسعودية.. صور

هوندا تلمح إلى سيارة رياضية جديدة للاحتفال بالذكرى 75 في عام 2023

تسلا تلغي طلبات الطراز S و الطراز X ذات المقود الأيمن

ترشيحاتنا

أوكرانيا تقصف دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة.. تفاصيل

ريال مدريد ضد مان سيتي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

هل ترتفع.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأربعاء قبل عيد الأضحي

أعمال يجب اتباعها قبل الذهاب إلى الحج.. مجدي عاشور يكشف عنها

كان في وخلص| ميدو يوجّه رسالة غامضة لأبناء الزمالك الحقيقيين

إيهاب واصف يكشف العوامل المتحكمة في سعر الذهب داخل مصر |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أميرة ويلز تعلن عن مشروبها الخارق للحفاظ على رشاقتها وبشرتها الأصغر لسنوات

مفاجأة.. لماذا احتفظ الفراعنة بـ أمعائهم المحنطة داخل أواني كانوبية؟

فيتامين غير متوقع يحمى من الأمراض عند تناوله طبيعيا.. تعرف عليه

ممرض يقوم بتصرف غريب بغرف الرعاية المركزة بميونيخ يتسبب في وفاة 85 مريضًا|شاهد

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

اﻟﻤﺰﻳﺪ