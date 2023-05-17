أسعار شيفروليه كابتيفا الجديدة في مصر| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية شيفروليه عن تحديث جديد لأسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 الجديدة موديل 2023.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

مواصفات شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وتحتوي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 على شاشة 8 بوصة لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وسنتر لوك، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

وتأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 عبر 3 فئات من التجهيزات يستطيع أن يضخ 149 حصانا، بواسطة محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران 255 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات CVT بتقنية الجر الامامي للعجلات.

وحصلت السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX و مشغل أقراص مدمجة CD، وبلوتوث، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالإضافة إلى مدخل USB.

وتضم السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 باقة من التجهيزات تتضمن زر تشغيل وإيقاف المحرك، بالإضافة إلى نظام صوتي يصل إلى 6 مكبرات، ومكيف هواء ديجيتال، مع حساسات ركن خلفية وكاميرا لسهولة التحكم، بالإضافة إلى جنوط رياضية.

شيفروليه كابتيفا موديل 2022

أسعار السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2022

الفئة الأولى شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 979,990 جنيها

الفئة الثانية شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 999,990 جنيها

الفئة الثالثة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 1,089,990 جنيها

الفئة الرابعة شيفروليه كابتيفا موديل 2022 بسعر 1,109,990 جنيها