لو معاك 180 ألف جنيه.. اشتر أوبل أسترا مستعملة| صور

تعتبر السيارة أوبل أسترا أحد أبرز السيارات الاعتمادية المستعملة في السوق المصري، حيث حققت انتشاراً واسعاً ويستمر إنتاجها حتى الآن.
ويبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.
مواصفات أوبل استرا موديل 2000
حصلت السيارة السيارة أوبل استرا موديل 2000 على قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 نقلات.
تتوفر السيارة أوبل استرا موديل 2000 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل ووسائد هوائية، وراديو اف ام، وبلوتوث، تكييف، وزجاج كهربائي، وشاحن يو اس بي، وفوانيس شبورة، وسنتر لوك، وباور ستيرنج.
وبلغت قراءة العداد في السيارة أوبل استرا موديل 2000 نحو 170 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.
أسعار السيارة أوبل استرا موديل 2000 مستعملة
يبدأ سعر السيارة أوبل استرا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.