تتمتع فيراري الآن بقيمة أعلى في سوق الأسهم في ميلانو من الشركة الأم السابقة ستيلانتس، حيث ارتفع سعر سهم صانع السيارات الرياضية الإيطالية بنسبة 34% هذا العام لتبلغ قيمة الأعمال التجارية 53.9 مليار دولار، وفي الوقت نفسه تمتلك ستيلانتس تقييمًا قدره 51.48 مليار دولار ، وفقًا لـ Automotive News Europe.

قيمة فيراري تصل لـ 53.9 مليار دولار متفوقة على مجموعة ستيلانتيس

انفصلت شركة FCA (المعروفة الآن باسم Stellantis) عن شركة فيراري في عام 2015 وسجلتها في بورصتي نيويورك وميلانو، وكان سعر الطرح العام الأولي 52 دولارًا للسهم، واعتبارًا من نشر هذه القصة، يبلغ سعر السهم الآن 295.73 دولارًا للسهم.

قيمة فيراري تصل لـ 53.9 مليار دولار متفوقة على مجموعة ستيلانتيس

سجلت فيراري رقمًا قياسيًا لتسليم 13221 سيارة، بزيادة عن 11155 طرازًا في عام 2021، وكانت الأرباح الصافية التي تعادل 1.024 مليار دولار (939 مليون يورو) أعلى من أي وقت مضى بعد الإعلان عن رقم 909 مليون دولار (833 مليون يورو) العام الماضي، توقع صانع السيارات الرياضية الإيطالي أن يكون عام 2023 أفضل الأعمال مع إيرادات صافية تقدر بـ 6.224 مليار دولار (5.7 مليار يورو).

قيمة فيراري تصل لـ 53.9 مليار دولار متفوقة على مجموعة ستيلانتيس

في الربع الأول من عام 2023 ، سلمت فيراري 3,457 سيارة، وهو ما كان أفضل بنسبة 9.7% من نفس الفترة في عام 2022، أفادت شركة صناعة السيارات أن دفاتر طلباتها ممتلئة بما يكفي حتى عام 2025 لتلبية الطلب.

ستقدم فيراري ثلاثة طرازات قبل نهاية العام، يقال إن أحدهما سيكون نسخة مركزة على المسار من SF90 Stradale، ويُزعم أن آخر سيكون بديلاً عن 812 Superfast.

قيمة فيراري تصل لـ 53.9 مليار دولار متفوقة على مجموعة ستيلانتيس

ظهرت سيارة فيراري روما سبايدر لأول مرة في وقت سابق من هذا العام، إنه لتحل محل بورتفينو أم في تشكيلة العلامة التجارية، تأتي القوة من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 3.9 لتر ينتج 612 حصانًا و 561 رطلاً، ويمكن أن تصل السيارة إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.4 ثانية.

قيمة فيراري تصل لـ 53.9 مليار دولار متفوقة على مجموعة ستيلانتيس

وفي الوقت نفسه، تعتبر ستيلانتس هي رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم، حيث تدير 14 علامة تجارية بما في ذلك Fiat و Jeep و Peugeot و Citroen و Ram، من بين كل هؤلاء، باعت شركة صناعة السيارات 5.84 مليون سيارة في عام 2022.