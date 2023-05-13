عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بداية من 420 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصرية|صور

صدى البلد

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الاقتصادية الجديدة، والتي شهدت عدة زيادات لأسعارها الرسمية مؤخراً أدت لتخطيها غالبيتها حاجز النصف مليون جنيه.

أبرزها تويوتا وشيفروليه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. صور

الحق العرض .. كيا سبورتاج بـ ربع الثمن

نيسان صني موديل 2023

نيسان صني موديل 2023

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الأولى، بينما تعتمد الفئات الأخرى على ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، وينتج محرك السيارة الذي يأتي بسعة 1500 سي سي، قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر.

 

أسعار نيسان صني موديل 2023 في السوق المصرية 

الفئة الاولى نيسان صني موديل 2023 بسعر 423,400 جنيه.

الفئة الثانية نيسان صني موديل 2023 بسعر 454,500 جنيه.     

الفئة الثالثة نيسان صني موديل 2023 بسعر 475,000 جنيه.

الفئة الرابعة نيسان صني موديل 2023 بسعر 489,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

شيفروليه أوبترا موديل 2023

تستخدم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية "جر أمامي"، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج 147 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية بلغت 110 أحصنة.

 

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023

تقدم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 بسعر 501 ألف جنيه.

 

شيفروليه ماليبو موديل 2022

شيفروليه ماليبو موديل 2022

تحصل السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 على قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يولد قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 353 نيوتن متر. تصل سرعتها القصوى لـ 250 كيلومتر في الساعة، وتصل كفاءة المحرك في استهلاك الوقود الى 14.2 كم/لتر، وتبلغ سعة الخزان 60 لترًا، وتتسارع من وضعية السكون حتى سرعة 100 كيلومتر خلال 6.5 ثانية.

 

أسعار شيفروليه ماليبو موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 426,500 جنيه

الفئة الثانية بسعر 489,900 جنيه

سوزوكي سياز موديل 2022

سوزوكي سياز موديل 2022

تستمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 104 أحصنة، وعزم اقصى للدوران يصل الى 138 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

 

أسعار سوزوكي سياز موديل 2022

الفئة الأولى أوتوماتيك GL بسعر 564,900 جنيه     

الفئة الثانية أوتوماتيك GLX  بسعر 614,900 جنيه

 

 MG5 موديل 2022

 MG5 موديل 2022

تعتمد سيارة MG5 موديل 2022 على محرك بسعة  1500 سي سي، ينتج قوة تبلغ 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون 0 حتى سرعة 100 كيلومتر / ساعة في مدة زمنة تصل الى 12.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة.

 

أسعار سيارة MG5 موديل 2022

الفئة الأولى STANDARD بسعر 609,990 جنيهًا

 الفئة الثانية COMFORT  بسعر 649,990 جنيهًا

الفئة الثالثة LUXURY بسعر 679,990 جنيهًا

 

MG5 سوزوكي سياز شيفروليه ماليبو شيفروليه أوبترا نيسان صني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

أسعار فيات تيبو الجديدة بالسوق المصري| صور

لـ هواة المستعمل .. شيفروليه أوبترا بسعر مفاجأة | صور

الحق العرض .. كيا سبورتاج بـ ربع الثمن

أبرزها تويوتا وشيفروليه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. صور

للموظفين.. نيسان صني مستعملة بسعر مفاجأة.. صور

شركات صناعة السيارات الكبرى تتحدى إدارة بايدن| تفاصيل

تسلا تخفض أسعار الشحن الفائق بنسبة 25٪

فولكس فاجن: واثقون من توفير سيارات كهربائية اقتصادية رغم زيادة الأسعار

ترشيحاتنا

كتابات الذكرى .. زاهى حواس يكشف تفاصيل غلق هرم خوفو

هل تستمر سطوته على تركيا؟.. تعرف على أردوغان الراديكالي والمصلح والبراجماتي|تفاصيل

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

مفيش تعويم وتباطؤ التضخم وتثبيت الفائدة.. 3 مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

ملفوف في بطانية.. العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية| صور

ناصر كنعاني الأبرز.. من سيكون سفير إيران بالسعودية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ