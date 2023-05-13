بداية من 420 ألف جنيه.. 5 سيارات سيدان جديدة بالسوق المصرية|صور

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الاقتصادية الجديدة، والتي شهدت عدة زيادات لأسعارها الرسمية مؤخراً أدت لتخطيها غالبيتها حاجز النصف مليون جنيه.

نيسان صني موديل 2023

نيسان صني موديل 2023

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، مقترن بناقل حركة مانيوال خماسي السرعات للفئة الأولى، بينما تعتمد الفئات الأخرى على ناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيكية، وينتج محرك السيارة الذي يأتي بسعة 1500 سي سي، قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر.

أسعار نيسان صني موديل 2023 في السوق المصرية

الفئة الاولى نيسان صني موديل 2023 بسعر 423,400 جنيه.

الفئة الثانية نيسان صني موديل 2023 بسعر 454,500 جنيه.

الفئة الثالثة نيسان صني موديل 2023 بسعر 475,000 جنيه.

الفئة الرابعة نيسان صني موديل 2023 بسعر 489,000 جنيه.

شيفروليه أوبترا موديل 2023

شيفروليه أوبترا موديل 2023

تستخدم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية "جر أمامي"، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه إنتاج 147 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية بلغت 110 أحصنة.

أسعار السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023

تقدم السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2023 بسعر 501 ألف جنيه.

شيفروليه ماليبو موديل 2022

شيفروليه ماليبو موديل 2022

تحصل السيارة شيفروليه ماليبو موديل 2022 على قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي، يولد قوة تصل الى 250 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 353 نيوتن متر. تصل سرعتها القصوى لـ 250 كيلومتر في الساعة، وتصل كفاءة المحرك في استهلاك الوقود الى 14.2 كم/لتر، وتبلغ سعة الخزان 60 لترًا، وتتسارع من وضعية السكون حتى سرعة 100 كيلومتر خلال 6.5 ثانية.

أسعار شيفروليه ماليبو موديل 2022

الفئة الأولى بسعر 426,500 جنيه

الفئة الثانية بسعر 489,900 جنيه

سوزوكي سياز موديل 2022

سوزوكي سياز موديل 2022

تستمد السيارة سوزوكي سياز موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 104 أحصنة، وعزم اقصى للدوران يصل الى 138 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.

أسعار سوزوكي سياز موديل 2022

الفئة الأولى أوتوماتيك GL بسعر 564,900 جنيه

الفئة الثانية أوتوماتيك GLX بسعر 614,900 جنيه

MG5 موديل 2022

MG5 موديل 2022

تعتمد سيارة MG5 موديل 2022 على محرك بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة تبلغ 120 حصان، و 150 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون 0 حتى سرعة 100 كيلومتر / ساعة في مدة زمنة تصل الى 12.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى الى 180 كيلومتر/ساعة.

أسعار سيارة MG5 موديل 2022

الفئة الأولى STANDARD بسعر 609,990 جنيهًا

الفئة الثانية COMFORT بسعر 649,990 جنيهًا

الفئة الثالثة LUXURY بسعر 679,990 جنيهًا