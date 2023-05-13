الحق العرض .. كيا سبورتاج بـ ربع الثمن

استجابة لمطالب ومقترحات المصريين المغتربين، أطلقت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج تطبيق «منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، تسهيلاً لمهمة استيراد سياراتهم بدون دفع أي رسوم جمركية، مقابل وضع وديعة بنكية بالدولار في حساب وزارة المالية تسترد بعد 5 سنوات.

كيا سبورتاج

يتم التسجيل في البرنامج واختيار نوع السيارة والموديل والسنة ونوع المحرك (كهرباء أو بنزين) وحجم سعة المحرك، بالإضافة لبلد الإقامة وبلد منشأ السيارة، مع إيضاح حالة السيارة جديدة أو مستعملة.

وعند التسجيل في البرنامج يتم الاستفادة من عدة مميزات، مثل تخفيض يصل إلى 70% عند استيرادها من الخارج، إضافة للإعفاء الجمركي والضريبي وفقاً للقانون رقم 161 لسنة 2022 الخاصّ بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

تمت إعادة تقييم السيارات وفق فئات متدرجة "الأساسية، والمتوسطة، والكاملة حسب عدد الكماليات بالسيارة، كما تم مد فترة التسجيل والسداد من 4 شهور إلى 6 شهور، حتى 14 مايو 2023.

كيا سبورتاج

ويتم تمديد مدة العمل بالقانون لـ 5 سنوات قادمة بدلاً من سنة واحدة، وإلغاء حظر البيع على السيارة المستوردة، وإلغاء شرط كشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة لدى وزارة الخارجية، والتصديق على مستندات الإقامة.

كيا سبورتاج

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة كيا سبورتاج الفئة الكاملة:

موديل 2019 بقيمة 4,257 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,529 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,577 دولار.

موديل 2023 بقيمة 6,140 دولار.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة كيا سبورتاج الفئة المتوسطة:

موديل 2019 بقيمة 4,137 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,401 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,419 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,966 دولار.

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة كيا سبورتاج الفئة الأساسية:

موديل 2019 بقيمة 4,016 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,273 دولار.

موديل 2021 بقيمة 5,261 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,792 دولار.