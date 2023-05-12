أبرزها تويوتا وشيفروليه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. صور

يضم السوق المصري باقة من أقوى السيارات الجديدة في فئات الكروس أوفر والسيدان التي تشهد منافسة قوية بينها، وشهدت مؤخراً عدة تحديثات جديدة بأسعارها الرسمية.
ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023
تعتمد على محرك بقوة 150 حصان من خلال محرك سعة 1500 سي سي تربو، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 8 سرعات، وتصل سرعتها القصوى الى 207 كيلومتر في الساعة.
أسعار ميتسوبيشي إكليبس كروس موديل 2023
الفئة الأولى INSPORT GLX بقيمة قدرها 950,000 جنيه
الفئة الثانية INSPIRE GLS بقيمة قدرها 1,010,000 جنيه
الفئة الثالثة INSTYLE GLS بقيمة قدرها 1,060,000 جنيه
الفئة الرابعة GLX 4WDبقيمة قدرها 1,110,000 جنيه
شيفروليه كابتيفا موديل 2023
تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا موديل 2023 بمحرك "تيربو" سعة 1500 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، ينتج 230 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 148 حصانا، إلى جانب علبة تروس أوتوماتيكية الأداء مع تقنية الدفع الامامي.
أسعار شيفروليه كابتيفا موديل 2023
الفئة الأولى بقيمة قدرها 979,990 جنيه
الفئة الثانية بقيمة قدرها 999,990 جنيه
الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,109,990 جنيه
تويوتا كورولا موديل 2023
زوّدت السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، يتمكن من ضخ قوة اجمالية بلغت 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كيلومترا/ساعة، إلى جانب فئة تويوتا كورولا Hybrid موديل 2023.
أسعار تويوتا كورولا موديل 2023:
الفئة الأولى بقيمة سعرية 740,000 جنيه
الفئة الثانية بقيمة سعرية 775,000 جنيه
الفئة الثالثة بقيمة سعرية 820,000 جنيه
الفئة الرابعة بقيمة سعرية 825,000 جنيه
الفئة الخامسة بقيمة سعرية 850,000 جنيه
الفئة السادسة بقيمة سعرية 870,000 جنيه
الفئة السابعة بقيمة سعرية 900,000 جنيه
الفئة الثامنة بقيمة سعرية 934,000 جنيه
الفئة التاسعة هيبرد بقيمة سعرية 1,275,000 جنيه
تويوتا CHR موديل 2023
تتوفر السيارة تويوتا CHR موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 113 حصانا، و 185 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات CVT، بنظام جر أمامي.
سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2023
ويبلغ سعر السيارة تويوتا CHR موديل 2022 نحو 840,000 جنيه.
سيات ابيزا موديل 2023
حصلت السيارة سيات ابيزا موديل 2023 على محرك 3 أسطوانات، 3 سلندر، بسعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يصل الى 200 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع DSG يتألف من 7 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات.
أسعار السيارة سيات ابيزا موديل 2023
الفئة الأولى REFERENCE بسعر 850,000 جنيه
الفئة الثانية FRبسعر 975,000 جنيه