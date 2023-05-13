أسعار فيات تيبو الجديدة بالسوق المصري| صور

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الإيطالية فيات عن تحديث جديد لأسعار السيارة المطروحة في السوق المصري بنوعيها، سيدان وهاتشباك، ويبلغ عددهما 5 فئات.

فيات تيبو موديل 2023

مواصفات فيات تيبو موديل 2023

يعطي محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربعة أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

كما تتوفر السيارة فيات تيبو موديل 2023 بعلبة ترو أوتوماتيكية الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي".

تستغرق السيارة فيات تيبو موديل 2023 للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 192 كيلومتر في الساعة.

فيات تيبو موديل 2023

أبعاد السيارة فيات تيبو موديل 2023

الطول 4540 مم.

العرض 1790 – 1792 مم.

الارتفاع 1490 – 1495 مم.

قاعدة عجلات 2636 – 2638 مم.

خزان وقود سعة 45 لتر.

فيات تيبو موديل 2023

أسعار فيات تيبو موديل 2023

فئة "السيدان"

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الاولى ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 825,000 جنيه.

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الثانية MIDE GRADE مويل 2023 بسعر 910,000 جنيه.

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الثالثة HIGHT LINE موديل 2023 بسعر 950,000 جنيه.

فئة "الهاتشباك"

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الاولى ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 910,000 جنيه.

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الثانية HIGHT LINE موديل 2023 بسعر 975,000 جنيه .