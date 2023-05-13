عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فيات تيبو الجديدة بالسوق المصري| صور

فيات تيبو موديل 2023
فيات تيبو موديل 2023

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية الإيطالية فيات عن تحديث جديد لأسعار السيارة المطروحة في السوق المصري بنوعيها، سيدان وهاتشباك، ويبلغ عددهما 5 فئات.

أبرزها تويوتا وشيفروليه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. صور

الحق العرض .. كيا سبورتاج بـ ربع الثمن

فيات تيبو موديل 2023

مواصفات فيات تيبو موديل 2023

يعطي محرك السيارة فيات تيبو موديل 2023 صاحب الأربعة أسطوانات "4 سلندر" قوة اجمالية قدرها 110 حصانا، و 152 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

 كما تتوفر السيارة فيات تيبو موديل 2023 بعلبة ترو أوتوماتيكية الحركة من خلال علبة تروس اوتوماتيكية سداسية السرعات "دفع أمامي".

 

تستغرق السيارة فيات تيبو موديل 2023 للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0 فترة زمنية قدرها 11.2 ثانية، وتبلغ  سرعتها القصوى نحو 192 كيلومتر في الساعة.

فيات تيبو موديل 2023

أبعاد السيارة فيات تيبو موديل 2023 

 الطول 4540 مم.

العرض 1790 – 1792 مم.

الارتفاع 1490 – 1495 مم.

قاعدة عجلات 2636 – 2638 مم.

خزان وقود سعة 45 لتر.

فيات تيبو موديل 2023

أسعار فيات تيبو موديل 2023

فئة "السيدان"

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الاولى ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 825,000 جنيه.

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الثانية MIDE GRADE مويل 2023 بسعر 910,000 جنيه.

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الثالثة HIGHT LINE موديل 2023 بسعر 950,000 جنيه.   

 

فئة "الهاتشباك"

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الاولى ENTRY GRADE موديل 2023 بسعر 910,000 جنيه.

فيات تيبو موديل 2023 الفئة الثانية HIGHT LINE موديل 2023 بسعر 975,000 جنيه .  

الهاتشباك السيدان فيات تيبو موديل 2023 هاتشباك فيات تيبو فيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

%15.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ | فيديو

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

لـ هواة المستعمل .. شيفروليه أوبترا بسعر مفاجأة | صور

الحق العرض .. كيا سبورتاج بـ ربع الثمن

أبرزها تويوتا وشيفروليه.. 5 سيارات جديدة بالسوق المصري.. صور

للموظفين.. نيسان صني مستعملة بسعر مفاجأة.. صور

شركات صناعة السيارات الكبرى تتحدى إدارة بايدن| تفاصيل

تسلا تخفض أسعار الشحن الفائق بنسبة 25٪

فولكس فاجن: واثقون من توفير سيارات كهربائية اقتصادية رغم زيادة الأسعار

شاهد.. هوندا تكشف عن سيارة الدفع الرباعي الهجينة ZR-V

ترشيحاتنا

مشروعات تنموية.. وزير النقل: لو جبت أكل قطط وكلاب بقرض "احجر عليا"

اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

تعليمات عاجلة لطلاب آداب عين شمس بشأن الامتحانات

كواليس أول إجراء مصري مع اليونيسكو بسبب فيلم كليوباترا

وزير النقل: بدء صناعة أول عربة سكة حديد بأيادٍ مصرية أكتوبر المقبل

130 جنيه .. بشرى لراغبي الزواج بشأن أسعار الذهب | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

فيديو

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ